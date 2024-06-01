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Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T13:07
2024-06-01T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы понадобится еще не один год. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.Быстрянцев напомнил, что в результате разлива Каховского водохранилища в низовье Днепра были подтоплены множество населенных пунктов, на территории которых находились многочисленные предприятия, организации, фермерские хозяйства. Это привело к попаданию продуктов жизнедеятельности человека и животных в окружающую среду. В их числе нефтепродукты, остатки химикатов, использованные для обработки полей, а также бытовые отходы.С затопленных территорий пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. В некоторых местах уровень воды превышал 10 метров, в дельте Днепра погибли тысячи животных, как диких, так и домашних, указал министр."Был смыт плодородный слой почвы, в частности, это событие сказалось на загрязнении почв различными веществами: пестицидами, радионулеидами, тяжелыми металлами", - добавил министр природных ресурсов региона.Быстрянцев также отметил, что в затопленных населенных пунктах были канализация, выгребные ямы, кладбища, сельскохозяйственные угодья, автозаправки и другие источники загрязнений. Это привело к возникновению бактериального и химического заражения обширных территорий вдоль берегов Днепра.Кроме того, изменение речного режима повлияло на миграцию рыб и насекомых, что повлекло снижение численности некоторых видов животных и птиц.Министр подчеркнул, что более точную картину не удается установить на сегодняшний день, поскольку и тогда, и сейчас зона катастрофы находится в районе активных боевых действий.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭСКонечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенаторХерсонская область потеряет до 50% урожая
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новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, днепр, экология, общество, ущерб, компенсация ущерба, новости, николай быстрянцев
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС на Херсонщине оценили в 468 млрд рублей

13:07 01.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Каховскую ГЭС
Вид на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы понадобится еще не один год. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.
"Последствия катастрофы на Каховской ГЭС были катастрофическими. Их мы будем выявлять и устранять еще не один год. Ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС составил около 468 миллиардов рублей", – сказал руководитель ведомства.
Быстрянцев напомнил, что в результате разлива Каховского водохранилища в низовье Днепра были подтоплены множество населенных пунктов, на территории которых находились многочисленные предприятия, организации, фермерские хозяйства. Это привело к попаданию продуктов жизнедеятельности человека и животных в окружающую среду. В их числе нефтепродукты, остатки химикатов, использованные для обработки полей, а также бытовые отходы.
С затопленных территорий пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. В некоторых местах уровень воды превышал 10 метров, в дельте Днепра погибли тысячи животных, как диких, так и домашних, указал министр.
"Был смыт плодородный слой почвы, в частности, это событие сказалось на загрязнении почв различными веществами: пестицидами, радионулеидами, тяжелыми металлами", - добавил министр природных ресурсов региона.
Быстрянцев также отметил, что в затопленных населенных пунктах были канализация, выгребные ямы, кладбища, сельскохозяйственные угодья, автозаправки и другие источники загрязнений. Это привело к возникновению бактериального и химического заражения обширных территорий вдоль берегов Днепра.
"Также из-за разрушения Каховской ГЭС в Днепр попало, по меньшей мере, 150 тонн нефтепродуктов, что стало серьезной экологической катастрофой в этом регионе и чревато негативными последствиями в будущем", - констатировал он.
Кроме того, изменение речного режима повлияло на миграцию рыб и насекомых, что повлекло снижение численности некоторых видов животных и птиц.
Министр подчеркнул, что более точную картину не удается установить на сегодняшний день, поскольку и тогда, и сейчас зона катастрофы находится в районе активных боевых действий.
В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
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