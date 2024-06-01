https://crimea.ria.ru/20240601/nazvana-summa-ekologicheskogo-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1137774213.html
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T13:07
2024-06-01T13:07
2024-06-01T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы понадобится еще не один год. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.Быстрянцев напомнил, что в результате разлива Каховского водохранилища в низовье Днепра были подтоплены множество населенных пунктов, на территории которых находились многочисленные предприятия, организации, фермерские хозяйства. Это привело к попаданию продуктов жизнедеятельности человека и животных в окружающую среду. В их числе нефтепродукты, остатки химикатов, использованные для обработки полей, а также бытовые отходы.С затопленных территорий пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. В некоторых местах уровень воды превышал 10 метров, в дельте Днепра погибли тысячи животных, как диких, так и домашних, указал министр."Был смыт плодородный слой почвы, в частности, это событие сказалось на загрязнении почв различными веществами: пестицидами, радионулеидами, тяжелыми металлами", - добавил министр природных ресурсов региона.Быстрянцев также отметил, что в затопленных населенных пунктах были канализация, выгребные ямы, кладбища, сельскохозяйственные угодья, автозаправки и другие источники загрязнений. Это привело к возникновению бактериального и химического заражения обширных территорий вдоль берегов Днепра.Кроме того, изменение речного режима повлияло на миграцию рыб и насекомых, что повлекло снижение численности некоторых видов животных и птиц.Министр подчеркнул, что более точную картину не удается установить на сегодняшний день, поскольку и тогда, и сейчас зона катастрофы находится в районе активных боевых действий.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭСКонечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенаторХерсонская область потеряет до 50% урожая
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Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС на Херсонщине оценили в 468 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет около 468 миллиардов рублей, для дальнейшего выявления и устранения последствий этой катастрофы понадобится еще не один год. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.
"Последствия катастрофы на Каховской ГЭС были катастрофическими. Их мы будем выявлять и устранять еще не один год. Ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС составил около 468 миллиардов рублей", – сказал руководитель ведомства.
Быстрянцев напомнил, что в результате разлива Каховского водохранилища в низовье Днепра были подтоплены множество населенных пунктов, на территории которых находились многочисленные предприятия, организации, фермерские хозяйства. Это привело к попаданию продуктов жизнедеятельности человека и животных в окружающую среду. В их числе нефтепродукты, остатки химикатов, использованные для обработки полей, а также бытовые отходы.
С затопленных территорий пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. В некоторых местах уровень воды превышал 10 метров, в дельте Днепра погибли тысячи животных, как диких, так и домашних, указал министр.
"Был смыт плодородный слой почвы, в частности, это событие сказалось на загрязнении почв различными веществами: пестицидами, радионулеидами, тяжелыми металлами", - добавил министр природных ресурсов региона.
Быстрянцев также отметил, что в затопленных населенных пунктах были канализация, выгребные ямы, кладбища, сельскохозяйственные угодья, автозаправки и другие источники загрязнений. Это привело к возникновению бактериального и химического заражения обширных территорий вдоль берегов Днепра.
"Также из-за разрушения Каховской ГЭС в Днепр попало, по меньшей мере, 150 тонн нефтепродуктов, что стало серьезной экологической катастрофой в этом регионе и чревато негативными последствиями в будущем", - констатировал он.
Кроме того, изменение речного режима повлияло на миграцию рыб и насекомых, что повлекло снижение численности некоторых видов животных и птиц.
Министр подчеркнул, что более точную картину не удается установить на сегодняшний день, поскольку и тогда, и сейчас зона катастрофы находится в районе активных боевых действий.
В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС
, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
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