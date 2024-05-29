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Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T09:24
2024-05-29T09:24
2024-05-29T09:24
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
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днепрогэс
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алексей гнездилов
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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов.Гнездилов уточнил, что емкость Каховского водохранилища, откуда берет свое начало Северо-Крымский канал (СКК), составляет более 18 миллиардов кубометров. По словам начальника управления, на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. Сбросы с ДнепроГЭС не смогут покрыть этот уровень.Гнездилов подчеркнул, что СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.Что касается угрозы подтопления населенных пунктов региона, то такой сценарий скорее возможен при разрушении плотины ДнепроГЭС, а не при контролируемых сбросах воды.Он уточнил, что сейчас Каховское водохранилище – это, по сути, открытая пойма, через которую проходит весь объем воды. При этом само водохранилище имеет форум чаши. "Возможно, какой-то полезный объем водохранилища после этих сбросов останется, но говорить о серьезной угрозе затопления вряд ли приходится", - заключил директор Бассейнового управления.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая сообщил о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и вода движется в сторону Херсонской области.Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Илья Ефимов заверил, что подтопление населенных пунктов Херсонской области в этой ситуации не угрожает, поскольку скорость потока уменьшится, пока вода дойдет до разрушенной плотины Каховской ГЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, северо-крымский канал, днепрогэс, днепр, вода в крыму, разрушение каховской гэс, каховская гэс, алексей гнездилов
Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Открытие шлюзов на ДнепроГЭС не поможет наполнить Северо-Крымский канал – специалист
СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов.
"Среднегодовой сток Днепра составляет порядка 57 миллиардов кубометров, плюс минус один миллиард "кубов". Из них порядка 80% стоков приходится на март, апрель и май. Сбросы со шлюзов, произошедшие на ДнепроГЭС, кратно меньше объема Каховского водохранилища. Поэтому данные сбросы на данный момент, к сожалению, не могут являться источником наполнения Северо-Крымского канала", - сказал специалист.
Гнездилов уточнил, что емкость Каховского водохранилища, откуда берет свое начало Северо-Крымский канал (СКК), составляет более 18 миллиардов кубометров. По словам начальника управления, на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. Сбросы с ДнепроГЭС не смогут покрыть этот уровень.
Гнездилов подчеркнул, что СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.
Что касается угрозы подтопления населенных пунктов региона, то такой сценарий скорее возможен при разрушении плотины ДнепроГЭС, а не при контролируемых сбросах воды.
"В зоне подтопления, возможно, будут находиться населенные пункты, находящиеся ниже Каховской ГЭС, то есть в основном это те острова, на которые пытался высаживаться враг. Но эти подтопления вероятны не при открытии шлюзов, а при разрушении плотины, если мы рассматриваем критичные варианты. А открытие шлюзов – это естественный процесс", - пояснил Гнездилов.
Он уточнил, что сейчас Каховское водохранилище – это, по сути, открытая пойма, через которую проходит весь объем воды. При этом само водохранилище имеет форум чаши.
"Возможно, какой-то полезный объем водохранилища после этих сбросов останется, но говорить о серьезной угрозе затопления вряд ли приходится", - заключил директор Бассейнового управления.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая сообщил
о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и вода движется в сторону Херсонской области.
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Илья Ефимов заверил
, что подтопление населенных пунктов Херсонской области в этой ситуации не угрожает, поскольку скорость потока уменьшится, пока вода дойдет до разрушенной плотины Каховской ГЭС.
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