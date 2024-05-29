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Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС

Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС

Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T09:24

2024-05-29T09:24

2024-05-29T09:24

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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов.Гнездилов уточнил, что емкость Каховского водохранилища, откуда берет свое начало Северо-Крымский канал (СКК), составляет более 18 миллиардов кубометров. По словам начальника управления, на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки "ноль" не хватает трех метров, а для нормальной работы – порядка семи метров. Сбросы с ДнепроГЭС не смогут покрыть этот уровень.Гнездилов подчеркнул, что СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.Что касается угрозы подтопления населенных пунктов региона, то такой сценарий скорее возможен при разрушении плотины ДнепроГЭС, а не при контролируемых сбросах воды.Он уточнил, что сейчас Каховское водохранилище – это, по сути, открытая пойма, через которую проходит весь объем воды. При этом само водохранилище имеет форум чаши. "Возможно, какой-то полезный объем водохранилища после этих сбросов останется, но говорить о серьезной угрозе затопления вряд ли приходится", - заключил директор Бассейнового управления.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая сообщил о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и вода движется в сторону Херсонской области.Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Илья Ефимов заверил, что подтопление населенных пунктов Херсонской области в этой ситуации не угрожает, поскольку скорость потока уменьшится, пока вода дойдет до разрушенной плотины Каховской ГЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

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