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Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор
Полную сумму ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками еще только предстоит оценить, и она значительно превышает предварительно... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T10:10
2024-05-19T10:13
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
общество
новости
ущерб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Полную сумму ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками еще только предстоит оценить, и она значительно превышает предварительно озвученные 11,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича пишет РИА Новости.Он пояснил, что 11,5 млрд рублей – это оценка повреждений, нанесенных социальным и инфраструктурным объектам, жилью, а также объем выплаченных компенсаций гражданам за утерю домов и имущества.Он подчеркнул, что регион нанесен и безвозвратный ущерб – жертвы среди населения в результате наводнения, погибшие животные, уничтоженные уникальная флора и фауна региона. Однако есть еще и косвенный, который продолжает нести сельское хозяйство области.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Кроме того, результативность сельского хозяйства в области снижают постоянные обстрелы противника.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
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херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, общество, новости, ущерб
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор

Полный ущерб от разрушения Каховской ГЭС значительно превысит 11,5 млрд рублей – сенатор

10:10 19.05.2024 (обновлено: 10:13 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Полную сумму ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками еще только предстоит оценить, и она значительно превышает предварительно озвученные 11,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича пишет РИА Новости.
Он пояснил, что 11,5 млрд рублей – это оценка повреждений, нанесенных социальным и инфраструктурным объектам, жилью, а также объем выплаченных компенсаций гражданам за утерю домов и имущества.
"Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена", - сказал Кастюкевич.
Он подчеркнул, что регион нанесен и безвозвратный ущерб – жертвы среди населения в результате наводнения, погибшие животные, уничтоженные уникальная флора и фауна региона. Однако есть еще и косвенный, который продолжает нести сельское хозяйство области.
"Например, по данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай в этом году прогнозируют меньше, чем в прошлом. Причем, снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице - на 25%", - подчеркнул он.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Кроме того, результативность сельского хозяйства в области снижают постоянные обстрелы противника.
В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
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Херсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовые регионы РоссииОбществоНовостиУщерб
 
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