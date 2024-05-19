https://crimea.ria.ru/20240519/konechnaya-summa-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-kolossalna--senator-1137389157.html

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор

Полную сумму ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками еще только предстоит оценить, и она значительно превышает предварительно... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T10:10

2024-05-19T10:10

2024-05-19T10:13

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

новые регионы россии

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ущерб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Полную сумму ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками еще только предстоит оценить, и она значительно превышает предварительно озвученные 11,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича пишет РИА Новости.Он пояснил, что 11,5 млрд рублей – это оценка повреждений, нанесенных социальным и инфраструктурным объектам, жилью, а также объем выплаченных компенсаций гражданам за утерю домов и имущества.Он подчеркнул, что регион нанесен и безвозвратный ущерб – жертвы среди населения в результате наводнения, погибшие животные, уничтоженные уникальная флора и фауна региона. Однако есть еще и косвенный, который продолжает нести сельское хозяйство области.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Кроме того, результативность сельского хозяйства в области снижают постоянные обстрелы противника.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, общество, новости, ущерб