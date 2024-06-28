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В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв
В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв
В заседании по делу о водной блокаде Крыма по иску Общественной палаты республики объявлен перерыв до 12 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T13:54
2024-06-28T13:54
крым
верховный суд крыма
закон и право
суд
правосудие
водная блокада крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В заседании по делу о водной блокаде Крыма по иску Общественной палаты республики объявлен перерыв до 12 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, рассматривали 28 июня в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ. Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. Истец просит суд признать факт нарушения со стороны Украины права на доступ крымчан к водным ресурсам и признать за жителями полуострова право на получение компенсации за нанесенный действиями Киева ущерб. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась, в том числе, в Крым.В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, верховный суд крыма, закон и право, суд, правосудие, водная блокада крыма, новости крыма
В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв

В судебном заседании по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв до 12 июля

13:54 28.06.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В заседании по делу о водной блокаде Крыма по иску Общественной палаты республики объявлен перерыв до 12 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
"В заседании объявлен перерыв. Заседание продолжится 12 июля в 10 часов утра", - сообщили в пресс-службе.
Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, рассматривали 28 июня в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ.
Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. Истец просит суд признать факт нарушения со стороны Украины права на доступ крымчан к водным ресурсам и признать за жителями полуострова право на получение компенсации за нанесенный действиями Киева ущерб. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.
Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.
Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.
В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась, в том числе, в Крым.
В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.
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КрымВерховный суд КрымаЗакон и правоСудПравосудиеВодная блокада КрымаНовости Крыма
 
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