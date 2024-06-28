https://crimea.ria.ru/20240628/v-zasedanii-suda-po-isku-o-vodnoy-blokade-kryma-obyavlen-pereryv-1138432235.html

В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв

В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В заседании суда по иску о водной блокаде Крыма объявлен перерыв

В заседании по делу о водной блокаде Крыма по иску Общественной палаты республики объявлен перерыв до 12 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T13:54

2024-06-28T13:54

2024-06-28T13:54

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В заседании по делу о водной блокаде Крыма по иску Общественной палаты республики объявлен перерыв до 12 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, рассматривали 28 июня в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ. Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. Истец просит суд признать факт нарушения со стороны Украины права на доступ крымчан к водным ресурсам и признать за жителями полуострова право на получение компенсации за нанесенный действиями Киева ущерб. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась, в том числе, в Крым.В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, верховный суд крыма, закон и право, суд, правосудие, водная блокада крыма, новости крыма