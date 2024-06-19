https://crimea.ria.ru/20240619/delo-o-vodnoy-blokade-kryma-rassmotryat-v-zakrytom-rezhime-1138206792.html

Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме

Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме

Дело о водной блокаде Крыма, инициированного Общественной палатой республики, рассмотрят в закрытом режиме, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T09:22

2024-06-19T09:22

2024-06-19T09:30

крым

новости крыма

общественная палата российской федерации

водная блокада крыма

северо-крымский канал

разрушение каховской гэс

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Дело о водной блокаде Крыма, инициированного Общественной палатой республики, рассмотрят в закрытом режиме, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.Уточняется, что к делу приобщена информация МинЖКХ о последствиях водной блокады для потребителей, пояснения предприятия "Вода Крыма" об особенностях преодоления засухи, а также о водообеспечении Симферополя в тот период.Также отмечается, что требования Общественной палаты в Верховном Суде Крыма поддержали представители республиканского Совмина, Госсовета, Министерства ЖКХ Крыма, "Вода Крыма". Новое заседание назначено судом на 28 июня для заслушивания заключения прокурора и перехода на стадию прений сторон.Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. Истец просит суд признать факт нарушения со стороны Украины права на доступ крымчан к водным ресурсам и признать за жителями полуострова право на получение компенсации за нанесенный действиями Киева ущерб. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей. В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась, в том числе, в Крым.В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны КиеваКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокадыАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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