https://crimea.ria.ru/20240805/chto-s-kachestvom-pitevoy-vody-v-krymu-i-sevastopole-1139370829.html

Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе

Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе

В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T18:11

2024-08-05T18:11

2024-08-05T18:11

крым

севастополь

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим и радиологическим показателям отклонений не зафиксировано. Таковы результаты мониторинга Роспотребнадзора по итогам первого полугодия 2024 года."Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 1 июля в целом по Республике Крым составила 70,9% (в 2023 году - 70,8%), в Севастополе - 97,3% (в 2023 году - 97,3 %)", - сказано в сообщении.За первое полугодие специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии исследовали 10 338 проб питьевой воды из сетей на санитарно-химическое состояние и 10 818 проб – на микробиологические показатели. В результате не соответствовали нормам 8,4% исследованных проб, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев речь идет о вопросах по жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам и нитратам.По микробиологическим показателям больше всего несоответствий обнаружено в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах, Красноперекопске, Симферополе и Керчи. По паразитологическим и радиологическим показателям не соответствий не обнаружено.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютВ ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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