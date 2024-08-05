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Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T18:11
2024-08-05T18:11
2024-08-05T18:11
крым
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роспотребнадзор
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим и радиологическим показателям отклонений не зафиксировано. Таковы результаты мониторинга Роспотребнадзора по итогам первого полугодия 2024 года."Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 1 июля в целом по Республике Крым составила 70,9% (в 2023 году - 70,8%), в Севастополе - 97,3% (в 2023 году - 97,3 %)", - сказано в сообщении.За первое полугодие специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии исследовали 10 338 проб питьевой воды из сетей на санитарно-химическое состояние и 10 818 проб – на микробиологические показатели. В результате не соответствовали нормам 8,4% исследованных проб, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев речь идет о вопросах по жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам и нитратам.По микробиологическим показателям больше всего несоответствий обнаружено в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах, Красноперекопске, Симферополе и Керчи. По паразитологическим и радиологическим показателям не соответствий не обнаружено.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютВ ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
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Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
В Крыму 30% населения не получают качественную питьевую воду – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим и радиологическим показателям отклонений не зафиксировано. Таковы результаты мониторинга Роспотребнадзора по итогам первого полугодия 2024 года.
"Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 1 июля в целом по Республике Крым составила 70,9% (в 2023 году - 70,8%), в Севастополе - 97,3% (в 2023 году - 97,3 %)", - сказано в сообщении.
За первое полугодие специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии исследовали 10 338 проб питьевой воды из сетей на санитарно-химическое состояние и 10 818 проб – на микробиологические показатели.
В результате не соответствовали нормам 8,4% исследованных проб, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев речь идет о вопросах по жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам и нитратам.
"Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям в городах Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Судаке, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Советском, Джанкойском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах", - перечислили в ведомстве.
По микробиологическим показателям больше всего несоответствий обнаружено в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах, Красноперекопске, Симферополе и Керчи. По паразитологическим и радиологическим показателям не соответствий не обнаружено.
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