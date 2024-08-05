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В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
Череда крупных аварий на сетях в разных районах Феодосии на несколько дней оставила жителей города без воды. Отключения происходят по районам – в ночь на 5... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T13:03
2024-08-05T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Череда крупных аварий на сетях в разных районах Феодосии на несколько дней оставила жителей города без воды. Отключения происходят по районам – в ночь на 5 августа более полусотни улиц отключены из-за очередного порыва в районе улицы Чкалова. Что происходит в городе сейчас, когда устранят очередную поломку и как организован подвоз воды населению, – выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Что случилось в ФеодосииВ районе 187-го дома по улице Чкалова сейчас действительно ведутся работы. На месте находятся несколько единиц техники и бригада местного филиала "Воды Крыма". Из-за большого износа порвало 500-миллиметровый водовод, обеспечивающий ресурсом один из самых крупных районов Феодосии – Крымский массив, и ряд прилегающих улиц.В этом месте бригаде предстоит заменить около 5 метров водовода. Но отключения на этом не закончатся: как признаются рабочие, дальше возобновятся работы на Челноковском массиве, где поэтапно меняют 800-метровый участок изношенных сетей.В ожидании подвозаПо словам руководителя предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, ситуация в Феодосии на данный момент самая "горячая" во всей республике.Графики и правда имеются, они опубликованы на официальных ресурсах, и, в соответствии с ними, по ряду адресов автоцистерны должны были появиться в 11 часов дня. По состоянию на 11.40 из пяти адресов, на которых побывали корреспонденты РИА Новости Крым, подвоза не было ни по одному."У меня рабочий день. Люди с детьми на жаре стоят. Зачем называть время, если машин в это время нет?" - вопрошает в трубку оператору местного филиала "Воды Крыма" один из ожидающих. Остальные с ним согласны. Тоже звоним в аварийную и получаем ответ : "Машин не хватает. Ждите". Дальше гудки.Как убедились корреспонденты РИА Новости Крым, в автоматах, где воду можно купить по три рубля за литр, ее тоже нет – раскупили. В магазинах питьевые пятилитрушки доступны от 87 рублей.Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды, сообщала ранее в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле у надзорного ведомства находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
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В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

В Феодосии не соблюдаются графики подвоза воды жителям в связи с чередой аварий на сетях

13:03 05.08.2024 (обновлено: 13:15 05.08.2024)
 
© РИА Новости КрымАвария на водоводе в Феодосии
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Череда крупных аварий на сетях в разных районах Феодосии на несколько дней оставила жителей города без воды. Отключения происходят по районам – в ночь на 5 августа более полусотни улиц отключены из-за очередного порыва в районе улицы Чкалова.
Что происходит в городе сейчас, когда устранят очередную поломку и как организован подвоз воды населению, – выяснял корреспондент РИА Новости Крым.

Что случилось в Феодосии

"Очередной порыв произошел на водоводе в районе улицы Чкалова, 187. Сейчас ведутся работы и, как обещают в "Воде Крыма", до 23.00 они должны завершиться. До этого авария была на улице Русской, а еще раньше – на Челноковском водоводе. Поэтому отключения произошли в разные дни в разных районах", - поясняют общую ситуацию в пресс-службе администрации Феодосии.
© РИА Новости КрымАвария на водоводе в Феодосии
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Авария на водоводе в Феодосии
В районе 187-го дома по улице Чкалова сейчас действительно ведутся работы. На месте находятся несколько единиц техники и бригада местного филиала "Воды Крыма". Из-за большого износа порвало 500-миллиметровый водовод, обеспечивающий ресурсом один из самых крупных районов Феодосии – Крымский массив, и ряд прилегающих улиц.
"Монтажные работы планируем завершить до конца дня. Далее – заполнение трубопровода. Вода у абонентов будет, скорее всего, уже утром", - констатируют ремонтники.
© РИА Новости КрымАвария на водоводе в Феодосии
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Авария на водоводе в Феодосии
В этом месте бригаде предстоит заменить около 5 метров водовода. Но отключения на этом не закончатся: как признаются рабочие, дальше возобновятся работы на Челноковском массиве, где поэтапно меняют 800-метровый участок изношенных сетей.

В ожидании подвоза

По словам руководителя предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, ситуация в Феодосии на данный момент самая "горячая" во всей республике.
"Ограничение водоснабжения планируем ликвидировать до конца текущего дня. Организован подвоз воды – порядка десяти автоцистерн. График подвоза опубликован", - заявил Новик в своем Telegram-канале.
Графики и правда имеются, они опубликованы на официальных ресурсах, и, в соответствии с ними, по ряду адресов автоцистерны должны были появиться в 11 часов дня. По состоянию на 11.40 из пяти адресов, на которых побывали корреспонденты РИА Новости Крым, подвоза не было ни по одному.
"У меня рабочий день. Люди с детьми на жаре стоят. Зачем называть время, если машин в это время нет?" - вопрошает в трубку оператору местного филиала "Воды Крыма" один из ожидающих.
© РИА Новости КрымЛюди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе
Люди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Люди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе
Остальные с ним согласны. Тоже звоним в аварийную и получаем ответ : "Машин не хватает. Ждите". Дальше гудки.
Как убедились корреспонденты РИА Новости Крым, в автоматах, где воду можно купить по три рубля за литр, ее тоже нет – раскупили. В магазинах питьевые пятилитрушки доступны от 87 рублей.
© РИА Новости КрымЛюди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе
Люди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Люди в ожидании машины с водой. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе
Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды, сообщала ранее в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле у надзорного ведомства находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения.
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