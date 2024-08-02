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В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T07:28

2024-08-02T07:28

2024-08-02T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Согласно опубликованному гидрометцентром Крыма отчету, в июле из-за жаркой погоды запас питьевой воды в водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов"."Если отталкиваться от цифры 16 млн кубометров воды в месяц, то воды в водохранилищах нам хватит еще на восемь-девять месяцев. Но уже через полгода будет зима, а в этот период у нас худо-бедно, но все равно какие-то снега в горах выпадают, и это позволяет нам накапливать дополнительные запасы воды в водохранилищах. Соответственно, до конца года и на начало следующего года вода у нас есть, и с учетом зимних притоков она в следующем году тоже будет", - сказал Копачевский.В то же время эксперт отметил, что после богатых на осадки и притоки 2022 и 2023 годов Крым сейчас вступает в засушливый период, когда среднемноголетние притоки в водохранилища будут уменьшаться. Тем не менее, паниковать по этому поводу не нужно, уверен специалист.От того, насколько эта работа будет успешной, будет зависеть водоснабжение республики уже в 2026-2027 годах, отмечает он, поскольку к этому периоду объем притоков в водохранилище серьезно уменьшится.Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщила, что проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское будет выполнен в 2025-2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой курортные населенные пункты на востоке городского округа. По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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