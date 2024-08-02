https://crimea.ria.ru/20240802/v-krymu-rastet-potreblenie-pitevoy-vody-na-skolko-khvatit-zapasov-1139287916.html
В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T07:28
2024-08-02T07:28
2024-08-02T07:28
эксклюзивы риа новости крым
вода в крыму
анатолий копачевский
крым
новости крыма
водоснабжение
водоемы
водное хозяйство крыма
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741440_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_9a61e2aadefc9c0f23badd7e391f896e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Согласно опубликованному гидрометцентром Крыма отчету, в июле из-за жаркой погоды запас питьевой воды в водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов"."Если отталкиваться от цифры 16 млн кубометров воды в месяц, то воды в водохранилищах нам хватит еще на восемь-девять месяцев. Но уже через полгода будет зима, а в этот период у нас худо-бедно, но все равно какие-то снега в горах выпадают, и это позволяет нам накапливать дополнительные запасы воды в водохранилищах. Соответственно, до конца года и на начало следующего года вода у нас есть, и с учетом зимних притоков она в следующем году тоже будет", - сказал Копачевский.В то же время эксперт отметил, что после богатых на осадки и притоки 2022 и 2023 годов Крым сейчас вступает в засушливый период, когда среднемноголетние притоки в водохранилища будут уменьшаться. Тем не менее, паниковать по этому поводу не нужно, уверен специалист.От того, насколько эта работа будет успешной, будет зависеть водоснабжение республики уже в 2026-2027 годах, отмечает он, поскольку к этому периоду объем притоков в водохранилище серьезно уменьшится.Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщила, что проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское будет выполнен в 2025-2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой курортные населенные пункты на востоке городского округа. По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усачКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741440_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fd1b455acc0d64f27dff14cb988d49b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, анатолий копачевский, крым, новости крыма, водоснабжение, водоемы, водное хозяйство крыма, мнения
В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
Крыму не грозит дефицит питьевой воды как минимум в ближайшие несколько лет – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Крым не будет испытывать дефицита питьевой воды как минимум в ближайшие год-полтора, несмотря на рост объемов ее потребления. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Согласно опубликованному гидрометцентром Крыма отчету, в июле из-за жаркой погоды запас питьевой воды в водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров
и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов".
"Если отталкиваться от цифры 16 млн кубометров воды в месяц, то воды в водохранилищах нам хватит еще на восемь-девять месяцев. Но уже через полгода будет зима, а в этот период у нас худо-бедно, но все равно какие-то снега в горах выпадают, и это позволяет нам накапливать дополнительные запасы воды в водохранилищах. Соответственно, до конца года и на начало следующего года вода у нас есть, и с учетом зимних притоков она в следующем году тоже будет", - сказал Копачевский.
В то же время эксперт отметил, что после богатых на осадки и притоки 2022 и 2023 годов Крым сейчас вступает в засушливый период, когда среднемноголетние притоки в водохранилища будут уменьшаться. Тем не менее, паниковать по этому поводу не нужно, уверен специалист.
"Мы переживали уже несколько достаточно серьезных засух, в том числе с 2018 по 2021 годы. Ситуация была напряженной, но правительство и соответствующие службы предпринимали серьезные усилия, чтобы этот дефицит снять: уменьшали водопотери в сетях, перекладывали трубы и так далее. И эта работа продолжается. Кроме того, уже озвучены планы по строительству новых водохранилищ", - пояснил Копачевский.
От того, насколько эта работа будет успешной, будет зависеть водоснабжение республики уже в 2026-2027 годах, отмечает он, поскольку к этому периоду объем притоков в водохранилище серьезно уменьшится.
Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщила, что проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское
будет выполнен в 2025-2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой курортные населенные пункты на востоке городского округа. По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы.
Читайте также на РИА Новости Крым: