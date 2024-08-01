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Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:09
2024-08-01T13:09
2024-08-01T13:09
водохранилища крыма
вода в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов". Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.Как отметили метеорологи, в июле на полуострове преобладали тропические воздушные массы, поэтому наблюдалась очень сухая и жаркая погода. Местами дневные температуры воздуха достигали +40 градусов, а средняя температура воздуха была на 4 градуса выше многолетней нормы.При этом выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории", указали в гидрометцентре.Так, в бассейнах рек северного предгорья их выпало от 4% до 30% нормы, в бассейнах рек Южного берега Крыма – 41-54% нормы, а в горах – от 79% до 115% от нормы.Из-за длительного отсутствия осадков на крымских реках рано установилась летняя межень. Так, река Альма выше Партизанского водохранилища пересохла. Также значительно истощились запасы карстовых вод. В течение месяца происходило постепенное понижение уровня воды в реках региона.По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако имеющихся водных ресурсов хватит на вторую половину этого и на следующий год.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
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водохранилища крыма, вода в крыму, новости крыма, крымский гидрометцентр, крым, реки крыма
Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
В Крыму жара привела к сокращению запасов воды в водохранилищах на 16 млн кубов за месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов". Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Происходила интенсивная сработка водохранилищ естественного стока. Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу августа составил 141,93 млн кубических метров, что на 15,92 млн кубометров меньше, чем месяц назад", - говорится в отчете ведомства.
Как отметили метеорологи, в июле на полуострове преобладали тропические воздушные массы, поэтому наблюдалась очень сухая и жаркая погода. Местами дневные температуры воздуха достигали +40 градусов, а средняя температура воздуха была на 4 градуса выше многолетней нормы.
При этом выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории", указали в гидрометцентре.
Так, в бассейнах рек северного предгорья их выпало от 4% до 30% нормы, в бассейнах рек Южного берега Крыма – 41-54% нормы, а в горах – от 79% до 115% от нормы.
Из-за длительного отсутствия осадков на крымских реках рано установилась летняя межень. Так, река Альма выше Партизанского водохранилища пересохла. Также значительно истощились запасы карстовых вод. В течение месяца происходило постепенное понижение уровня воды в реках региона.
По состоянию на начало лета текущего года общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока в Крыму составлял 176 млн кубометров. К 1 июля этот объем составлял уже 157,8 млн кубометров.
По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако имеющихся водных ресурсов хватит на вторую половину этого и на следующий год.
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