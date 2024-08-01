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Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц

Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц

Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T13:09

2024-08-01T13:09

2024-08-01T13:09

водохранилища крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов". Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.Как отметили метеорологи, в июле на полуострове преобладали тропические воздушные массы, поэтому наблюдалась очень сухая и жаркая погода. Местами дневные температуры воздуха достигали +40 градусов, а средняя температура воздуха была на 4 градуса выше многолетней нормы.При этом выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории", указали в гидрометцентре.Так, в бассейнах рек северного предгорья их выпало от 4% до 30% нормы, в бассейнах рек Южного берега Крыма – 41-54% нормы, а в горах – от 79% до 115% от нормы.Из-за длительного отсутствия осадков на крымских реках рано установилась летняя межень. Так, река Альма выше Партизанского водохранилища пересохла. Также значительно истощились запасы карстовых вод. В течение месяца происходило постепенное понижение уровня воды в реках региона.По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако имеющихся водных ресурсов хватит на вторую половину этого и на следующий год.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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