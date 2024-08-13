https://crimea.ria.ru/20240813/remont-vodovoda-evpatoriya--pribrezhnyy-kogda-zavershat-raboty-1139574930.html

Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы

Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы

Готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. О том, что еще предстоит сделать и как изменится ситуация с водоснабжением региона... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T20:31

2024-08-13T20:31

2024-08-13T20:31

радио "спутник в крыму"

крым

евпатория

вода крыма

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

андрей кузнецов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135868425_8:0:820:457_1920x0_80_0_0_66775d72c52f1102ba560aac50ccba03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. О том, что еще предстоит сделать и как изменится ситуация с водоснабжением региона после завершения капитального ремонта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.Самый масштабный проект"В этом году этот проект у нас не просто самый масштабный, но и самый дорогостоящий. Общая сумма работ по замене 21 километра – около 3 млрд рублей. Диаметр 1000 мм. Работу ведут сразу два подрядчика на участках 7 и 14 км", - сказал Кузнецов.По его словам, этот водовод один из двух, питающих Евпаторию. Всего город получает воду из двух ниток – тот, что сейчас в ремонте построен в 1989 году, еще один идет параллельно – его ввели в эксплуатацию еще раньше – в 1969-ом. Оба достигли крайней степени износа, но главные работы сейчас ведут на "новой" ветке за счет государственной программы и из средств фонда специального казначейского кредита.Что изменится в Евпатории"При замене самых аварийных участков, во-первых, мы уйдем от потерь, которые были. Во-вторых, мы будем обеспечивать бесперебойную подачу воды. По качеству изменений не будет – по данному трубопроводу подается сырая вода из источников в Сакском районе и уже на территории Евпатории в резервуарах чистой воды второго подъема производится ее обработка", - продолжает Кузнецов.По его словам, надежность обновленного водовода высокая: на объекте используют полиэтиленовые трубы со стенками толщиной около 8 см. Их минимальный срок службы 50 лет.И подчеркивает, что уже сейчас Евпатория вернулась к нормальной водоподаче, в городе восстановлено и горячее водоснабжение.Другие проекты в регионе"Кроме самой Евпатории мы обеспечиваем водой поселки Заозерное, Мирный и Новозерный. Сегодня у нас разведанный и лицензированный запас воды позволяет увеличить потребление по Евпатории с учетом развития этого региона", - продолжает глава "Воды Крыма".Один из проектов "на перспективу" уже сейчас реализует Инвестстрой РК - совершенно новый водовод, который строится для обеспечения развивающихся районов. Этот проект включает также строительство резервуаров чистой воды на 12 тысяч кубометров.Кроме того, в этом году выполняются работы по замене полуторакилометрового 500-миллиметрового водовода Евпатория – Мирный – Новоозерное, который показал свою полную эксплуатационную непригодность еще три года назад. Работы в рамках этого проекта ведут поэтапно: в этом году заменят 1,5 км, а всего на данном объекте поменяют около 19 км труб.В середине июля в Евпатории были введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, водовод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, андрей кузнецов