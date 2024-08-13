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Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы
Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы
Готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. О том, что еще предстоит сделать и как изменится ситуация с водоснабжением региона... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T20:31
2024-08-13T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. О том, что еще предстоит сделать и как изменится ситуация с водоснабжением региона после завершения капитального ремонта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.Самый масштабный проект"В этом году этот проект у нас не просто самый масштабный, но и самый дорогостоящий. Общая сумма работ по замене 21 километра – около 3 млрд рублей. Диаметр 1000 мм. Работу ведут сразу два подрядчика на участках 7 и 14 км", - сказал Кузнецов.По его словам, этот водовод один из двух, питающих Евпаторию. Всего город получает воду из двух ниток – тот, что сейчас в ремонте построен в 1989 году, еще один идет параллельно – его ввели в эксплуатацию еще раньше – в 1969-ом. Оба достигли крайней степени износа, но главные работы сейчас ведут на "новой" ветке за счет государственной программы и из средств фонда специального казначейского кредита.Что изменится в Евпатории"При замене самых аварийных участков, во-первых, мы уйдем от потерь, которые были. Во-вторых, мы будем обеспечивать бесперебойную подачу воды. По качеству изменений не будет – по данному трубопроводу подается сырая вода из источников в Сакском районе и уже на территории Евпатории в резервуарах чистой воды второго подъема производится ее обработка", - продолжает Кузнецов.По его словам, надежность обновленного водовода высокая: на объекте используют полиэтиленовые трубы со стенками толщиной около 8 см. Их минимальный срок службы 50 лет.И подчеркивает, что уже сейчас Евпатория вернулась к нормальной водоподаче, в городе восстановлено и горячее водоснабжение.Другие проекты в регионе"Кроме самой Евпатории мы обеспечиваем водой поселки Заозерное, Мирный и Новозерный. Сегодня у нас разведанный и лицензированный запас воды позволяет увеличить потребление по Евпатории с учетом развития этого региона", - продолжает глава "Воды Крыма".Один из проектов "на перспективу" уже сейчас реализует Инвестстрой РК - совершенно новый водовод, который строится для обеспечения развивающихся районов. Этот проект включает также строительство резервуаров чистой воды на 12 тысяч кубометров.Кроме того, в этом году выполняются работы по замене полуторакилометрового 500-миллиметрового водовода Евпатория – Мирный – Новоозерное, который показал свою полную эксплуатационную непригодность еще три года назад. Работы в рамках этого проекта ведут поэтапно: в этом году заменят 1,5 км, а всего на данном объекте поменяют около 19 км труб.В середине июля в Евпатории были введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, водовод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы

Капитальный ремонт водовода Евпатория – Прибрежный обещают закончить к концу сентября

20:31 13.08.2024
 
© РИА Новости КрымРемонт магистрального водовода в Сакском районе
Ремонт магистрального водовода в Сакском районе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. О том, что еще предстоит сделать и как изменится ситуация с водоснабжением региона после завершения капитального ремонта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.

Самый масштабный проект

"В этом году этот проект у нас не просто самый масштабный, но и самый дорогостоящий. Общая сумма работ по замене 21 километра – около 3 млрд рублей. Диаметр 1000 мм. Работу ведут сразу два подрядчика на участках 7 и 14 км", - сказал Кузнецов.
По его словам, этот водовод один из двух, питающих Евпаторию. Всего город получает воду из двух ниток – тот, что сейчас в ремонте построен в 1989 году, еще один идет параллельно – его ввели в эксплуатацию еще раньше – в 1969-ом. Оба достигли крайней степени износа, но главные работы сейчас ведут на "новой" ветке за счет государственной программы и из средств фонда специального казначейского кредита.

"Подрядчики обещают закончить работы к концу сентября. В части монтажа всех участков аварийных труб - 2,1 км уже смонтировано и опрессовано. Остается подключить и запустить 19 км. К концу сентября подключение физическое произойдет. Уровень готовности порядка 95%. Параллельно ведутся работы по устройству колодцев, дополнительно устанавливается электрооборудование для регулировки давления в системе", - рассказывает руководитель предприятия.

Что изменится в Евпатории

"При замене самых аварийных участков, во-первых, мы уйдем от потерь, которые были. Во-вторых, мы будем обеспечивать бесперебойную подачу воды. По качеству изменений не будет – по данному трубопроводу подается сырая вода из источников в Сакском районе и уже на территории Евпатории в резервуарах чистой воды второго подъема производится ее обработка", - продолжает Кузнецов.
По его словам, надежность обновленного водовода высокая: на объекте используют полиэтиленовые трубы со стенками толщиной около 8 см. Их минимальный срок службы 50 лет.
"В перспективе хотелось бы заменить и трубу 1969 года. Такие планы есть. При стопроцентной замене "старой" ветки уровень обеспечения города еще повысится. Мы сможем в любой момент свободно отключать ветку и на ней проводить работы без ущерба для города", - говорит гость эфира.
И подчеркивает, что уже сейчас Евпатория вернулась к нормальной водоподаче, в городе восстановлено и горячее водоснабжение.

Другие проекты в регионе

"Кроме самой Евпатории мы обеспечиваем водой поселки Заозерное, Мирный и Новозерный. Сегодня у нас разведанный и лицензированный запас воды позволяет увеличить потребление по Евпатории с учетом развития этого региона", - продолжает глава "Воды Крыма".
Один из проектов "на перспективу" уже сейчас реализует Инвестстрой РК - совершенно новый водовод, который строится для обеспечения развивающихся районов. Этот проект включает также строительство резервуаров чистой воды на 12 тысяч кубометров.
"Если сегодня общий объем резервуаров 40 тысяч кубометров, еще 12 позволят уйти от графиков", - констатирует Кузнецов.
Кроме того, в этом году выполняются работы по замене полуторакилометрового 500-миллиметрового водовода Евпатория – Мирный – Новоозерное, который показал свою полную эксплуатационную непригодность еще три года назад. Работы в рамках этого проекта ведут поэтапно: в этом году заменят 1,5 км, а всего на данном объекте поменяют около 19 км труб.
В середине июля в Евпатории были введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, водовод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.
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