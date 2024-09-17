https://crimea.ria.ru/20240917/rossiyskie-voyska-porazili-obekty-energetiki-predpriyatiy-vpk-ukrainy-1140398665.html
Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
Военнослужащие российской армии нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военную промышленность. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T12:31
2024-09-17T12:31
2024-09-17T13:15
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_64:106:1132:707_1920x0_80_0_0_fb88dc1d3cf6eea739bb16b0631c4c6a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военную промышленность. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, скоплениям живой силы и военной техники противника в 145 районах.Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техникиКак сообщили в Минэнерго Украины, на утро 17 сентября в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240913/39-gruppovykh-udarov-na-ukraine-porazheny-neftegazovye-i-energoobekty-1140327806.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_193:99:1004:707_1920x0_80_0_0_25e592b259bb7b47cf8fbdf3ebdab3cd.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу
Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
Объекты энергетики предприятий ВПК Украины поражены российскими войсками
12:31 17.09.2024 (обновлено: 13:15 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военную промышленность. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении.
Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, скоплениям живой силы и военной техники противника в 145 районах.
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техники
Как сообщили в Минэнерго Украины, на утро 17 сентября в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.