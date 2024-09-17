https://crimea.ria.ru/20240917/rossiyskie-voyska-porazili-obekty-energetiki-predpriyatiy-vpk-ukrainy-1140398665.html

Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины

Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины

Военнослужащие российской армии нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военную промышленность. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T12:31

2024-09-17T12:31

2024-09-17T13:15

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военную промышленность. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, скоплениям живой силы и военной техники противника в 145 районах.Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техникиКак сообщили в Минэнерго Украины, на утро 17 сентября в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу