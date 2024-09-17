https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-naznachen-vrio-ministra-zhkkh-1140394800.html

В Крыму назначен врио министра ЖКХ

В Крыму назначен врио министра ЖКХ - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В Крыму назначен врио министра ЖКХ

Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T10:58

2024-09-17T10:58

2024-09-17T10:58

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

сергей аксенов

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новости крыма

крым

оксана механичева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.Ранее должность министра жилищно-коммунального хозяйства республики занимал Максим Новик.Оксане Механичевой 47 лет. Родилась селе Учебное Белогорского района.В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию "Инженер-экономист".В 1998 году принята на работу в Симферопольский районный отдел статистики Государственного комитета статистики Автономной Республики Крым главным экономистом.С ноября 1998 по март 2003 года работала в управлении экономики Симферопольской райгосадминистрации.В 2003 году переведена в Государственную налоговую инспекцию в г. Симферополе и принята на должность старшего государственного налогового ревизора-инспектора отдела документальных проверок Управления налогообложения физических лиц.С сентября 2004 по декабрь 2005 года работала бухгалтером на предприятии "Курортстрой".С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе.В декабре 2014 года принята на муниципальную службу на должность заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.В декабре 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.В декабре 2019 стала заместителем министра экономического развития Республики Крым.В феврале 2021 года назначена на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра ЖКХ Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаГлава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставку

https://crimea.ria.ru/20240917/aksenov-ofitsialno-naznachil-ministra-kurortov-i-turizma-kryma-1140394300.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, минжкх крыма, новости крыма, крым, оксана механичева