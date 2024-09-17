Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначен врио министра ЖКХ - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-naznachen-vrio-ministra-zhkkh-1140394800.html
В Крыму назначен врио министра ЖКХ
В Крыму назначен врио министра ЖКХ - РИА Новости Крым, 17.09.2024
В Крыму назначен врио министра ЖКХ
Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T10:58
2024-09-17T10:58
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей аксенов
минжкх крыма
новости крыма
крым
оксана механичева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121601851_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de2ef97b78e0254374f54b52d4fc178b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.Ранее должность министра жилищно-коммунального хозяйства республики занимал Максим Новик.Оксане Механичевой 47 лет. Родилась селе Учебное Белогорского района.В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию "Инженер-экономист".В 1998 году принята на работу в Симферопольский районный отдел статистики Государственного комитета статистики Автономной Республики Крым главным экономистом.С ноября 1998 по март 2003 года работала в управлении экономики Симферопольской райгосадминистрации.В 2003 году переведена в Государственную налоговую инспекцию в г. Симферополе и принята на должность старшего государственного налогового ревизора-инспектора отдела документальных проверок Управления налогообложения физических лиц.С сентября 2004 по декабрь 2005 года работала бухгалтером на предприятии "Курортстрой".С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе.В декабре 2014 года принята на муниципальную службу на должность заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.В декабре 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.В декабре 2019 стала заместителем министра экономического развития Республики Крым.В феврале 2021 года назначена на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра ЖКХ Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаГлава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставку
https://crimea.ria.ru/20240917/aksenov-ofitsialno-naznachil-ministra-kurortov-i-turizma-kryma-1140394300.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121601851_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f287b745c153f694b42f99cf5f88c8b6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, минжкх крыма, новости крыма, крым, оксана механичева
В Крыму назначен врио министра ЖКХ

Аксенов назначил Оксану Механичеву врио министра ЖКХ республики

10:58 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовет министров РК
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым", - сказано в документе.
Ранее должность министра жилищно-коммунального хозяйства республики занимал Максим Новик.
Оксане Механичевой 47 лет. Родилась селе Учебное Белогорского района.
В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию "Инженер-экономист".
В 1998 году принята на работу в Симферопольский районный отдел статистики Государственного комитета статистики Автономной Республики Крым главным экономистом.
С ноября 1998 по март 2003 года работала в управлении экономики Симферопольской райгосадминистрации.
В 2003 году переведена в Государственную налоговую инспекцию в г. Симферополе и принята на должность старшего государственного налогового ревизора-инспектора отдела документальных проверок Управления налогообложения физических лиц.
С сентября 2004 по декабрь 2005 года работала бухгалтером на предприятии "Курортстрой".
С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе.
В декабре 2014 года принята на муниципальную службу на должность заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.
В декабре 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.
В декабре 2019 стала заместителем министра экономического развития Республики Крым.
В феврале 2021 года назначена на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра ЖКХ Республики Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма
Глава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставку
Ганзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
10:35
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
 
Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиСергей АксеновМинЖКХ КрымаНовости КрымаКрымОксана Механичева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО
12:55Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
12:49Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
12:40Машину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло на Кубани
12:31Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
12:22В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%
12:13Названы лучшие приложения российских банков на Android
11:57Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
11:44Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления
11:32Кто возглавил горсовет Симферополя
10:58В Крыму назначен врио министра ЖКХ
10:47Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
10:39В Севастопольском госуниверситете назначили ректора
10:35Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
10:23Федеральная трасса в Сочи полностью закрыта из-за ДТП
10:06Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
09:58Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
09:45В порту Туапсе временно закроют движение судов
09:37Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей
09:12Часть Севастополя останется без воды
Лента новостейМолния