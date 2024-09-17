https://crimea.ria.ru/20240917/agent-gur-pytalsya-vzorvat-mashinu-rukovoditelya-oboronnogo-predpriyatiya-1140393815.html

Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия

Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия

Агент украинских спецслужб ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T10:06

2024-09-17T10:06

2024-09-17T10:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

свердловская область

теракт

безопасность

новости

сбу (служба безопасности украины)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.По данным силовиков, террорист по заданию кураторов изготовил самодельную взрывчатку для подрыва машины одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта. По месту жительства и в гараже найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Сейчас ФСБ устанавливает сообщников террориста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЖитель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края

свердловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), свердловская область, теракт, безопасность, новости, сбу (служба безопасности украины), россия