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Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
Агент украинских спецслужб ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T10:06
2024-09-17T10:06
2024-09-17T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.По данным силовиков, террорист по заданию кураторов изготовил самодельную взрывчатку для подрыва машины одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта. По месту жительства и в гараже найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Сейчас ФСБ устанавливает сообщников террориста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЖитель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), свердловская область, теракт, безопасность, новости, сбу (служба безопасности украины), россия
Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке покушения на главу предприятия ОПК
10:06 17.09.2024 (обновлено: 10:20 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб ликвидирован сотрудниками ФСБ при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.
"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации", - сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным силовиков, террорист по заданию кураторов изготовил самодельную взрывчатку для подрыва машины одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта. По месту жительства и в гараже найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Сейчас ФСБ устанавливает сообщников террориста.
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