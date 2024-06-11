https://crimea.ria.ru/20240611/zhitel-kryma-poydet-v-koloniyu-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1138035157.html

Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ

Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ

Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T15:43

2024-06-11T15:43

2024-06-11T16:46

сбу (служба безопасности украины)

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задержание в крыму агента сбу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ранее сообщали о приговоре жителю Ялты за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Тогда же сообщалось о втором фигуранте этого дела, который ожидал решения суда. Оба фигуранта вступили в сговор с СБУ еще в 2022 году и были задержаны в 2023, они состояли в приятельских отношениях.По данным прокуратуры, второй фигурант дела предлагал спецслужбам Украины способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции.Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ, решением Верховного суда РК он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.Читайте также на РИА Новости Крым:НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперацииУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, украина, задержание в крыму агента сбу