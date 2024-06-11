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Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T15:43
2024-06-11T16:46
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
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прокуратура республики крым
происшествия
украина
задержание в крыму агента сбу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ранее сообщали о приговоре жителю Ялты за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Тогда же сообщалось о втором фигуранте этого дела, который ожидал решения суда. Оба фигуранта вступили в сговор с СБУ еще в 2022 году и были задержаны в 2023, они состояли в приятельских отношениях.По данным прокуратуры, второй фигурант дела предлагал спецслужбам Украины способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции.Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ, решением Верховного суда РК он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.Читайте также на РИА Новости Крым:НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперацииУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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сбу (служба безопасности украины), новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, украина, задержание в крыму агента сбу
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ

Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ – прокуратура

15:43 11.06.2024 (обновлено: 16:46 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.
В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ранее сообщали о приговоре жителю Ялты за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Тогда же сообщалось о втором фигуранте этого дела, который ожидал решения суда. Оба фигуранта вступили в сговор с СБУ еще в 2022 году и были задержаны в 2023, они состояли в приятельских отношениях.
По данным прокуратуры, второй фигурант дела предлагал спецслужбам Украины способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции.

"Посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием", – уточняется в релизе надзорного ведомства.

Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ, решением Верховного суда РК он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.
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СБУ (Служба безопасности Украины)Новости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияУкраинаЗадержание в Крыму агента СБУ
 
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