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Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T15:43
2024-06-11T15:43
2024-06-11T16:46
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
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прокуратура республики крым
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задержание в крыму агента сбу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ранее сообщали о приговоре жителю Ялты за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Тогда же сообщалось о втором фигуранте этого дела, который ожидал решения суда. Оба фигуранта вступили в сговор с СБУ еще в 2022 году и были задержаны в 2023, они состояли в приятельских отношениях.По данным прокуратуры, второй фигурант дела предлагал спецслужбам Украины способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции.Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ, решением Верховного суда РК он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.Читайте также на РИА Новости Крым:НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперацииУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ – прокуратура
15:43 11.06.2024 (обновлено: 16:46 11.06.2024)