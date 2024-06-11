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НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации
НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024
НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации
С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T13:03
2024-06-11T13:03
национальный антитеррористический комитет (нак).
александр бортников
новости
россия
безопасность
антитеррор
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Также пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций (МТО), не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона, перечислили в ведомстве.С "группами риска", которые потенциально могут быть вовлечены в преступную деятельность, ведется профилактическая работа.Во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело. Также 6 июня гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. А житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в БишкекеВ Крыму арестовали участника незаконного нацбатаРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
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Новости
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РИА Новости Крым
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национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, новости, россия, безопасность, антитеррор, задержание диверсантов и шпионов
НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации

134 теракта предотвратили в центральной части РФ с начала спецоперации – ФСБ

13:03 11.06.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России
ФСБ России
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления", – говорится в сообщении.

Также пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций (МТО), не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона, перечислили в ведомстве.
С "группами риска", которые потенциально могут быть вовлечены в преступную деятельность, ведется профилактическая работа.
Во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.
В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело. Также 6 июня гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. А житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове.
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Национальный антитеррористический комитет (НАК).Александр БортниковНовостиРоссияБезопасностьАнтитеррорЗадержание диверсантов и шпионов
 
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