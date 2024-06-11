https://crimea.ria.ru/20240611/nak-nazval-chislo-predotvraschennykh-v-rossii-teraktov-s-nachala-spetsoperatsii-1138020569.html

НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации

НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024

НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации

С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T13:03

2024-06-11T13:03

2024-06-11T13:03

национальный антитеррористический комитет (нак).

александр бортников

новости

россия

безопасность

антитеррор

задержание диверсантов и шпионов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Также пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций (МТО), не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона, перечислили в ведомстве.С "группами риска", которые потенциально могут быть вовлечены в преступную деятельность, ведется профилактическая работа.Во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело. Также 6 июня гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. А житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в БишкекеВ Крыму арестовали участника незаконного нацбатаРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, новости, россия, безопасность, антитеррор, задержание диверсантов и шпионов