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В Крыму арестовали участника незаконного нацбата

В Крыму арестовали участника незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Крыму арестовали участника незаконного нацбата

В Крыму арестовали члена незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T14:35

2024-06-10T14:35

2024-06-10T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали члена незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.По данным ведомства, задержанный в 2015 году вступил в состав указанного НВФ, дислоцировавшегося на территории Украины. Мужчина выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также "принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В настоящее время мужчина заключен пол стражу.* Запрещенная в России террористическая организацияДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, видео