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В Крыму арестовали участника незаконного нацбата
В Крыму арестовали участника незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму арестовали участника незаконного нацбата
В Крыму арестовали члена незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T14:35
2024-06-10T14:35
2024-06-10T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали члена незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.По данным ведомства, задержанный в 2015 году вступил в состав указанного НВФ, дислоцировавшегося на территории Украины. Мужчина выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также "принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В настоящее время мужчина заключен пол стражу.* Запрещенная в России террористическая организацияДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, видео
В Крыму арестовали участника незаконного нацбата
В Крыму арестовали участника незаконного нацбата имени Челебиджихана*
14:35 10.06.2024 (обновлено: 14:39 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали члена незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по РК задержан гражданин России 1980 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"*", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный в 2015 году вступил в состав указанного НВФ, дислоцировавшегося на территории Украины. Мужчина выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также "принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
В настоящее время мужчина заключен пол стражу.
* Запрещенная в России террористическая организация