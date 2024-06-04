Рейтинг@Mail.ru
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/zhdun-iz-yalty-poluchil-shest-let-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1137832025.html
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.06.2024
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
Житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:44
2024-06-04T11:49
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137832421_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_1cdddafb5d1a26ff01a05c5a7c350bb2.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 41-летний фигурант приехал в Крым из Волынской области Украины 14 лет назад, получил российское гражданство, но сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к РФ. В июне 2023 года он, а также его 44-летний знакомый были задержаны сотрудниками ФСБ.Дело в отношении задержанных открыли по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.Как уточнили в прокуратуре Крыма, суд приговорил мужчину к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. В ближайшее время суд вынесет решение в отношении второго задержанного.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремистаПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137832421_18:0:961:707_1920x0_80_0_0_5d44472ea19756ada8b8ded068b73d67.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, новости крыма, прокуратура республики крым, видео
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

ФСБ: житель Ялты осужден за сотрудничество с СБУ

11:44 04.06.2024 (обновлено: 11:49 04.06.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 41-летний фигурант приехал в Крым из Волынской области Украины 14 лет назад, получил российское гражданство, но сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к РФ. В июне 2023 года он, а также его 44-летний знакомый были задержаны сотрудниками ФСБ.
"После начала спецоперации на Украине они инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, предложили свои услуги по фото и видеосъемке объектов ВС РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Крыма", - сказано в сообщении.
Дело в отношении задержанных открыли по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, суд приговорил мужчину к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. В ближайшее время суд вынесет решение в отношении второго задержанного.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Задержание в Крыму агента СБУСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяАнтитеррорНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
12:10Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд
12:01Дело о гибели Светланы Бабаевой продолжат рассматривать 14 июня
11:58Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
11:45Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда
11:44"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
11:34В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:22В Феодосии слышна стрельба - что происходит
11:14Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
11:01Стрельба слышна в порту Новороссийска
10:52Глава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставку
10:50Вход на территорию Херсонеса перенесли
10:34В Алуште двое мужчин упали в овраг
10:12В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла
09:53Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры
09:46Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителя
09:07На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма
08:49Попытки навязать России решение по украинскому вопросу обречены на провал
08:01Смертельное ДТП на Кубани: иномарка слетела с дороги в силовое ограждение
07:45В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года
Лента новостейМолния