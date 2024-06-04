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"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.06.2024

"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

Житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:44

2024-06-04T11:44

2024-06-04T11:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 41-летний фигурант приехал в Крым из Волынской области Украины 14 лет назад, получил российское гражданство, но сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к РФ. В июне 2023 года он, а также его 44-летний знакомый были задержаны сотрудниками ФСБ.Дело в отношении задержанных открыли по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.Как уточнили в прокуратуре Крыма, суд приговорил мужчину к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. В ближайшее время суд вынесет решение в отношении второго задержанного.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремистаПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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