https://crimea.ria.ru/20240606/sobiral-svedeniya-o-voennoy-sfere-v-rossii-v-moskve-zaderzhan-frantsuz-1137907673.html
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T15:19
2024-06-06T15:19
2024-06-06T15:19
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
шпионаж
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137907906_0:51:995:610_1920x0_80_0_0_1a8121e9d20c62dd13f10b130e177df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.Кроме того, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным следствия, несколько лет подряд фигурант не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. При этом собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.Подозреваемый задержан. По информации СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137907906_57:0:937:660_1920x0_80_0_0_45b5872c2198dbad644955baf6b40a56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, шпионаж, москва
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
"В Москве задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
По данным следствия, несколько лет подряд фигурант не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. При этом собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", - уточняют в СК.
Подозреваемый задержан. По информации СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Читайте также на РИА Новости Крым: