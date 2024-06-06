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Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T15:19
2024-06-06T15:19
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.Кроме того, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным следствия, несколько лет подряд фигурант не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. При этом собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.Подозреваемый задержан. По информации СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, шпионаж, москва
Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз

Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже

15:19 06.06.2024
 
© Скриншот видео СК РФЗадержание
Задержание
© Скриншот видео СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
"В Москве задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
По данным следствия, несколько лет подряд фигурант не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. При этом собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", - уточняют в СК.
Подозреваемый задержан. По информации СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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