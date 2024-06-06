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Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз

Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз

Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T15:19

2024-06-06T15:19

2024-06-06T15:19

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

шпионаж

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.Кроме того, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным следствия, несколько лет подряд фигурант не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. При этом собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.Подозреваемый задержан. По информации СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, шпионаж, москва