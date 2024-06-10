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Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
Все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:09
2024-06-10T09:11
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
диверсия
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, попытки некоторых организаций подготовить и осуществить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, имеют место в Севастополе. Информацию об этом не скрывают от общественности, – она попадает в СМИ, в том числе федеральные, но дозированно и тогда, когда "все необходимые мероприятия силовиками проведены", подчеркнул глава города.Он напомнил, что в Севастополе в связи с введенным на территории региона статусом среднего уровня реагирования в соответствии с указом президента России действует оперативный штаб. На нем обсуждаются все необходимые мероприятия и принимаются соответствующие решения для обеспечения безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города, рассказал губернатор, отметив, что все эти решения выполняются.Желтый (высокий) высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе бессрочно в феврале 2023 года.В начале июня ФСБ задержала группу украинских агентов, которая была создана для совершения диверсий и терактов против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. А в конце мая ФСБ предотвратила серию терактов на ж/д объектах в Республике Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области В Херсонской области осужден украинский шпион Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
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безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, диверсия, безопасность, новости крыма
Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе

Спецслужбы в Севастополе эффективно раскрывают и нейтрализуют попытки диверсий – Развожаев

09:09 10.06.2024 (обновлено: 09:11 10.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, попытки некоторых организаций подготовить и осуществить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, имеют место в Севастополе. Информацию об этом не скрывают от общественности, – она попадает в СМИ, в том числе федеральные, но дозированно и тогда, когда "все необходимые мероприятия силовиками проведены", подчеркнул глава города.
"Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются", – сказал Развожаев, комментируя тему РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он напомнил, что в Севастополе в связи с введенным на территории региона статусом среднего уровня реагирования в соответствии с указом президента России действует оперативный штаб. На нем обсуждаются все необходимые мероприятия и принимаются соответствующие решения для обеспечения безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города, рассказал губернатор, отметив, что все эти решения выполняются.
Желтый (высокий) высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе бессрочно в феврале 2023 года.
В начале июня ФСБ задержала группу украинских агентов, которая была создана для совершения диверсий и терактов против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.
А в конце мая ФСБ предотвратила серию терактов на ж/д объектах в Республике Крым.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольАтаки ВСУ на КрымДиверсияБезопасностьНовости Крыма
 
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