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В Херсонской области осужден украинский шпион

В Херсонской области осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Херсонской области осужден украинский шпион

54-летний украинец осужден в Херсонской области за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T14:50

2024-06-05T14:50

2024-06-05T15:03

херсонская область

задержание диверсантов и шпионов

шпионаж

украина

приговор

сбу (служба безопасности украины)

закон и право

новости

новые регионы россии

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 54-летний украинец осужден в Херсонской области за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, собранные злоумышленником данные могли использоваться против российской армии и местных чиновников.Херсонский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже. С учетом мнения представителя прокуратуры Херсонской области подсудимого приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Были задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпионаВ Луганске задержали украинского шпионаНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ

херсонская область

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, украина, приговор, сбу (служба безопасности украины), закон и право, новости, новые регионы россии, владимир сальдо