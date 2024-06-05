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В Херсонской области осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В Херсонской области осужден украинский шпион
В Херсонской области осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В Херсонской области осужден украинский шпион
54-летний украинец осужден в Херсонской области за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:50
2024-06-05T15:03
херсонская область
задержание диверсантов и шпионов
шпионаж
украина
приговор
сбу (служба безопасности украины)
закон и право
новости
новые регионы россии
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 54-летний украинец осужден в Херсонской области за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, собранные злоумышленником данные могли использоваться против российской армии и местных чиновников.Херсонский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже. С учетом мнения представителя прокуратуры Херсонской области подсудимого приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Были задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпионаВ Луганске задержали украинского шпионаНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ
херсонская область
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херсонская область, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, украина, приговор, сбу (служба безопасности украины), закон и право, новости, новые регионы россии, владимир сальдо
В Херсонской области осужден украинский шпион

Шпионивший в Херсонской области в пользу ВСУ украинец приговорен к 13 годам заключения

14:50 05.06.2024 (обновлено: 15:03 05.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 54-летний украинец осужден в Херсонской области за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, собранные злоумышленником данные могли использоваться против российской армии и местных чиновников.
"Суд установил, что с марта по ноябрь 2022 года обвиняемый находился на территории Херсонской области и собирал сведения о местах нахождения российских солдат и военной техники, а также о работниках военно-гражданской администрации", - говорится в сообщении.
Херсонский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже. С учетом мнения представителя прокуратуры Херсонской области подсудимого приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.
В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Были задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.
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Херсонская областьЗадержание диверсантов и шпионовШпионажУкраинаПриговорСБУ (Служба безопасности Украины)Закон и правоНовостиНовые регионы РоссииВладимир Сальдо
 
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