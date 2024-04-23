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В Луганске задержали украинского шпиона
В Луганске задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Луганске задержали украинского шпиона
Пособника СБУ задержали на территории ЛНР – гражданин Украины занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ пишет РИА РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T10:47
2024-04-23T10:47
2024-04-23T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пособника СБУ задержали на территории ЛНР – гражданин Украины занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ пишет РИА Новости.Следствием установлено, что задержанный проживал на территории ЛНР, имея паспорт гражданина Украины. Он помогал ВСУ: собирал и передавал через Telegram информацию о точках дислокации подразделений ВС РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие, уточнили в ведомстве.При этом украинец отмечает, что переговоры с куратором он не вел, это делала его подруга. Со слов задержанного, шпионя за российскими военными, они с подругой преследовали цель "помочь украинской стороне", но это "привело к плохим последствиям".20 апреля в Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. 36-летний гражданин Украины собирал и передавал информации о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.12 апреля сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который планировал передавать сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе украинской военной разведке.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаЖительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионажеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
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Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР
Гражданина Украины, проживающего в ЛНР, задержали за шпионаж сотрудники регионального управления ФСБ. Данные украинским кураторам задержанный передавал через Telegram.
2024-04-23T10:47
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РИА Новости Крым
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новости, луганская народная республика (лнр), шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, сбу (служба безопасности украины), украина, видео
В Луганске задержали украинского шпиона
УФСБ: в ЛНР задержан за шпионаж мужчина с украинским гражданством
10:47 23.04.2024 (обновлено: 11:11 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пособника СБУ задержали на территории ЛНР – гражданин Украины занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ пишет РИА Новости.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах иностранного государства", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что задержанный проживал на территории ЛНР, имея паспорт гражданина Украины. Он помогал ВСУ: собирал и передавал через Telegram информацию о точках дислокации подразделений ВС РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие, уточнили в ведомстве.
"Я передавал информацию о месте расположения российских войск на украинскую сторону в Telegram-канал. Записывал на видео, например, передвижение колонны российской техники, выходил на интернет и передавал кураторам", – признается задержанный на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.
При этом украинец отмечает, что переговоры с куратором он не вел, это делала его подруга. Со слов задержанного, шпионя за российскими военными, они с подругой преследовали цель "помочь украинской стороне", но это "привело к плохим последствиям".
20 апреля в Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали
украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. 36-летний гражданин Украины собирал и передавал информации о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.
12 апреля сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который планировал передавать
сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе украинской военной разведке.
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