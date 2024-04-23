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В Луганске задержали украинского шпиона

В Луганске задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Луганске задержали украинского шпиона

Пособника СБУ задержали на территории ЛНР – гражданин Украины занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ пишет РИА РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T10:47

2024-04-23T10:47

2024-04-23T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пособника СБУ задержали на территории ЛНР – гражданин Украины занимался шпионажем в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ пишет РИА Новости.Следствием установлено, что задержанный проживал на территории ЛНР, имея паспорт гражданина Украины. Он помогал ВСУ: собирал и передавал через Telegram информацию о точках дислокации подразделений ВС РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие, уточнили в ведомстве.При этом украинец отмечает, что переговоры с куратором он не вел, это делала его подруга. Со слов задержанного, шпионя за российскими военными, они с подругой преследовали цель "помочь украинской стороне", но это "привело к плохим последствиям".20 апреля в Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. 36-летний гражданин Украины собирал и передавал информации о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.12 апреля сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который планировал передавать сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе украинской военной разведке.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаЖительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионажеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

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Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР Гражданина Украины, проживающего в ЛНР, задержали за шпионаж сотрудники регионального управления ФСБ. Данные украинским кураторам задержанный передавал через Telegram. 2024-04-23T10:47 true PT1M06S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, луганская народная республика (лнр), шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, сбу (служба безопасности украины), украина, видео