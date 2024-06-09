https://crimea.ria.ru/20240609/ne-pokorilis---razvozhaev-nazval-prichinu-chastykh-obstrelov-sevastopolya-1137975033.html

Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя

Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя

Севастополь всегда оставался непокоренным и русским, этот факт действует для врага "как красная тряпка". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев,... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T13:31

2024-06-09T13:31

2024-06-09T13:31

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Севастополь всегда оставался непокоренным и русским, этот факт действует для врага "как красная тряпка". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.Губернатор напомнил, что попытки забрать Черноморский флот у России предпринимались и в 1992 году. Тогда это не удалось благодаря воле моряков и адмирала Игоря Касатонова, который командовал Черноморским флотом в тот период.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится в частности Севастополь. Накануне в Севастополе флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасыРазвожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на СевастопольУничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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