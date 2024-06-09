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Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
Севастополь всегда оставался непокоренным и русским, этот факт действует для врага "как красная тряпка". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев,... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T13:31
2024-06-09T13:31
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армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Севастополь всегда оставался непокоренным и русским, этот факт действует для врага "как красная тряпка". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.Губернатор напомнил, что попытки забрать Черноморский флот у России предпринимались и в 1992 году. Тогда это не удалось благодаря воле моряков и адмирала Игоря Касатонова, который командовал Черноморским флотом в тот период.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится в частности Севастополь. Накануне в Севастополе флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасыРазвожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на СевастопольУничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу на крым
Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя

Развожаев: Севастополь не поддался украинизации

13:31 09.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Севастополь всегда оставался непокоренным и русским, этот факт действует для врага "как красная тряпка". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.
"Это символ, непокоренный, город, который никогда не могли покорить", - сказал Развожаев, на просторах ПЭМФ, комментируя вражеские атаки на Севастополь.
Губернатор напомнил, что попытки забрать Черноморский флот у России предпринимались и в 1992 году. Тогда это не удалось благодаря воле моряков и адмирала Игоря Касатонова, который командовал Черноморским флотом в тот период.
"Город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским", - заявил Развожаев и подчеркнул, что поэтому Севастополь действует на врага "как красная тряпка".
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится в частности Севастополь. Накануне в Севастополе флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев.
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СевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Атаки ВСУ на Крым
 
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