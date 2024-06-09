Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя
Киевский режим продолжает уничтожать историческую правду - Азаров
© ТГ-канал Николая АзароваРазрушенный монумент
© ТГ-канал Николая Азарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Ставленники киевского режима в Днепропетровске стремятся стереть память о русской истории города. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя повреждение памятника защитникам Севастополя в Днепропетровске.
"Вероятно, таким образом Филатов (мэр подконтрольного Киеву Днепропетровска - ред.) пытается стереть память о том, что город был назван в честь его основательницы императрицы Екатерины II и до 30-х годов XX века носил это название", - считает Азаров.
О повреждении памятника защитникам Севастополя на братской могиле в Севастопольском парке Днепропетровска стало известно накануне. На табличке мемориала отмечалось, что он посвящен защитникам города, умершим в 1855-56 годах в госпиталях Екатеринослава. На кладбище в Севастопольском парке последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек - не только русские, но и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.
Памятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.
© ТГ-канал Николая АзароваПамятник защитникам Севастополя в Днепропетровске
© ТГ-канал Николая Азарова
Памятник защитникам Севастополя в Днепропетровске
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