https://crimea.ria.ru/20240609/unichtozhayut-pravdu---azarov-o-snose-pamyatnika-zaschitnikam-sevastopolya-1137974030.html

Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя

Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя

Ставленники киевского режима в Днепропетровске стремятся стереть память о русской истории города. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T11:58

2024-06-09T11:58

2024-06-09T11:58

николай азаров

украина

днепр

днепропетровск

севастополь

память

история

декоммунизация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Ставленники киевского режима в Днепропетровске стремятся стереть память о русской истории города. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя повреждение памятника защитникам Севастополя в Днепропетровске.О повреждении памятника защитникам Севастополя на братской могиле в Севастопольском парке Днепропетровска стало известно накануне. На табличке мемориала отмечалось, что он посвящен защитникам города, умершим в 1855-56 годах в госпиталях Екатеринослава. На кладбище в Севастопольском парке последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек - не только русские, но и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.Памятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - КонстантиновВойна с памятью: чем мешают Украине и Европе советские монументы?В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров, украина, днепр, днепропетровск, севастополь, память, история, декоммунизация, новости