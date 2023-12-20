Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/v-dnepropetrovske-brezhneva-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-1133691273.html
В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:58
2023-12-20T17:58
украина
днепропетровск
в мире
леонид брежнев
история
декоммунизация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/13/1121792322_0:0:2349:1321_1920x0_80_0_0_df3ac4ca2f19ab85bd6bea4cb3c1f4ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в среду заявил мэр украинского города Борис Филатов.В сентябре этого года украинские СМИ сообщали, что власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Тогда указывалось, что основанием для лишения этого звания может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.Кроме того, в рамках активной борьбы с советским прошлым власти города решили переименовать Екатеринославский бульвар, который носил имя в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он будет называться в честь немецкого города Кельн - Кельнский. Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве.Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец.Продолжая эту тенденцию, киевские власти недавно предложили вернуть крымским городам и поселкам "исторические топонимы". Сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.** экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинскимВ Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедииКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html
украина
днепропетровск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/13/1121792322_0:0:2349:1763_1920x0_80_0_0_1dd476907f851b8f84471052f4440f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, днепропетровск, в мире, леонид брежнев, история, декоммунизация, новости
В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина

Власти Днепропетровска лишили Леонида Брежнева звания почетного гражданина

17:58 20.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в среду заявил мэр украинского города Борис Филатов.
В сентябре этого года украинские СМИ сообщали, что власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Тогда указывалось, что основанием для лишения этого звания может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.
"Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания "Почетный гражданин Днепра". Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов.
Кроме того, в рамках активной борьбы с советским прошлым власти города решили переименовать Екатеринославский бульвар, который носил имя в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он будет называться в честь немецкого города Кельн - Кельнский.
Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве.
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец.
Продолжая эту тенденцию, киевские власти недавно предложили вернуть крымским городам и поселкам "исторические топонимы". Сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.
** экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
Хроники украинской дерусифакции – имена и фамилии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 21:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским
В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии
Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
 
УкраинаДнепропетровскВ миреЛеонид БрежневИсторияДекоммунизацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
16:51В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
16:39Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
15:59США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
15:49Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
15:31Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
15:19ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
15:08Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
14:46Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
14:28Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
14:15Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
14:06Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
Лента новостейМолния