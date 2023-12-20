https://crimea.ria.ru/20231220/v-dnepropetrovske-brezhneva-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-1133691273.html

В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина

В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина

Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в среду заявил мэр украинского города Борис Филатов.В сентябре этого года украинские СМИ сообщали, что власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Тогда указывалось, что основанием для лишения этого звания может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.Кроме того, в рамках активной борьбы с советским прошлым власти города решили переименовать Екатеринославский бульвар, который носил имя в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он будет называться в честь немецкого города Кельн - Кельнский. Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве.Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец.Продолжая эту тенденцию, киевские власти недавно предложили вернуть крымским городам и поселкам "исторические топонимы". Сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.** экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинскимВ Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедииКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровск, в мире, леонид брежнев, история, декоммунизация, новости