В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
Власти Днепропетровска лишили Леонида Брежнева звания почетного гражданина
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Депутаты Днепропетровска на последней сессии 2023 года приняли решение лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в среду заявил мэр украинского города Борис Филатов.
В сентябре этого года украинские СМИ сообщали, что власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Тогда указывалось, что основанием для лишения этого звания может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.
"Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания "Почетный гражданин Днепра". Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов.
Кроме того, в рамках активной борьбы с советским прошлым власти города решили переименовать Екатеринославский бульвар, который носил имя в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он будет называться в честь немецкого города Кельн - Кельнский.
Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве.
Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец.
Продолжая эту тенденцию, киевские власти недавно предложили вернуть крымским городам и поселкам "исторические топонимы". Сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.
** экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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