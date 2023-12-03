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Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским

Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским

Министерство культуры Украины следовало бы переименовать в министерство антикультуры, поскольку большинство инициатив этого ведомства ничего общего с культурой... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T17:14

2023-12-03T17:14

2023-12-03T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Министерство культуры Украины следовало бы переименовать в министерство антикультуры, поскольку большинство инициатив этого ведомства ничего общего с культурой не имеют. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и социолог Наталья Киселева, комментируя недавнюю публикацию ведомства относительно переименований украинских городов и поселков.Речь идет о выводах так называемой экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП), опубликованных на сайте минкульта страны. Российскую имперскую символику якобы пропагандируют украинские города Александрия (назван в честь императора Александра I), Павлоград (в честь императора Павла I), Червоноград, Южноукраинск и все населенные пункты, названные в честь "советской идеологемы" 1 Мая. При этом название города Южноукраинск признано "не соответствующим принципам украинском топонимики", поскольку присвоено городу в честь построенной в 1976 году Южно-Украинской АЭС. Однако атомная электростанция по-прежнему называется Южно-Украинской, и останавливать ее работу на Украине не планируют.Как отметила эксперт, Украине в тем времена, которые там сейчас называют "имперскими", была процветающим краем, чего не скажешь о ее нынешнем состоянии."И, соответственно, можно говорить о колониальной политике сегодняшней Украины, потому что только превратив территорию в колонию, можно довести ее до такого нищего состояния. Есть такое выражение "достигли дна", но здесь они его уже даже переплюнули. Это дно у них носит какой-то бесконечный характер", - иронизирует Киселева.Продолжая эту тенденцию, киевские власти недавно предложили вернуть крымским городам и поселкам "исторические топонимы". Сейчас вопрос находится на стадии согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

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украина, мнения, наталья киселева, политика, россия, декоммунизация, новости