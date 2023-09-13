https://crimea.ria.ru/20230913/v-dnepropetrovske-otkazalis-lishat-brezhneva-pochetnogo-grazhdanstva-1131386924.html

В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства

В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства

Власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T17:13

2023-09-13T17:13

2023-09-13T17:14

украина

днепр (город на украине)

днепропетровск

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на соответствующее решение городского совета. В соответствии с документом, основанием для лишения звания почетного гражданина города может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.При этом в других регионах страны процесс "декоммунизации" идет активными темпами. Например, по данным украинских СМИ, в Харьковской области переименовано большинство улиц с советскими названиями, в самом городе улиц со старыми названиями осталось не более пятисот. А в селе Верин Львовской области на этой неделе демонтирован монумент "Родина - Мать".Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве. Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. ** экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиУкраинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

https://crimea.ria.ru/20180921/1115257836.html

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днепр (город на украине)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепр (город на украине), днепропетровск, в мире, декоммунизация, новости, общество