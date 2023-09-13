В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства
Власти Днепропетровска не нашли оснований отбирать почетное гражданство у Брежнева
17:13 13.09.2023 (обновлено: 17:14 13.09.2023)
© РИА Новости . Василий Малышев / Перейти в фотобанкЛеонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Днепропетровска (переименован киевским режимом в Днепр) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на соответствующее решение городского совета.
В соответствии с документом, основанием для лишения звания почетного гражданина города может быть обращение самого человека или обвинительный приговор в его отношении.
"Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет", - сказано в решении за подписью исполняющего обязанности мэра города Александра Симоненко.
При этом в других регионах страны процесс "декоммунизации" идет активными темпами. Например, по данным украинских СМИ, в Харьковской области переименовано большинство улиц с советскими названиями, в самом городе улиц со старыми названиями осталось не более пятисот. А в селе Верин Львовской области на этой неделе демонтирован монумент "Родина - Мать".
Закон о декоммунизации был принят радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности, десятки улиц переименованы в Киеве.
Например, улица Маршала Малиновского стала Героев полка "Азов"**, площадь Тульская теперь носит название героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы, а на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец.
** экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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