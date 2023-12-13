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В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии

В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии - РИА Новости Крым, 13.12.2023

В Крыму предрекли Украине печальную судьбу героя пушкинской трагедии

Украину за проводимую ею войну с памятниками рано или поздно ждет отмщение, как героя трагедии Александра Пушкина "Каменный гость". Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T21:03

2023-12-13T21:03

2023-12-13T21:03

наталья киселева

украина

мнения

память

история

форго

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Украину за проводимую ею войну с памятниками рано или поздно ждет отмщение, как героя трагедии Александра Пушкина "Каменный гость". Такое мнение высказала руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, планомерное уничтожение памятников советской и российской истории, культуры и науки на Украине является единственной "победой" киевского режима в уходящем году. В частности, в 2023 году только в одной Львовской области неонацисты снесли около 200 монументов, отметила руководитель крымского филиала ФоРГО.Киселева выразила уверенность, что киевский режим обязательно настигнет месть за поругания и издевательства над историей и культурой.На прошлой неделе в Киеве в рамках так называемой "декоммунизации" демонтировали памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Это один из наиболее известных памятников украинской столицы, находившийся на дороге от вокзала к Крещатику. По данным украинских СМИ, в процессе демонтажа выяснилось, что копыта коня невозможно достать из цемента, из-за чего пришлось их отпилить.В мае этого года Верховная рада Украины приняла поправки в закон "Об охране культурного наследия", упрощающий снос памятников. В прессе этот документ прозвали "АнтиПушкин".Президент концерна "Калашников" Алан Лушников ранее сообщал, что на Украине за последние годы уничтожили более полутора тысяч памятников советским воинам-освободителям. Среди них памятники маршалу Георгию Жукову в Одессе и Харькове и памятник разведчику Николаю Кузнецову во Львове.В то же время на прошлой неделе жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области не захотели убирать памятники односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны."Каменный гость" – пьеса Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии". В ней автор использовал "вечный образ" женского обольстителя и бесстрашного дуэлянта Дон Гуана (Жуана), который влюбляется в Дону Анну, но гибнет за прошлые грехи от руки статуи Командора (Каменного гостя) в тот момент, когда почувствовал себя счастливым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятникиЦиничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в КиевеРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, украина, мнения, память, история, форго, крым