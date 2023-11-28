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В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники
В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники - РИА Новости Крым, 28.11.2023
В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники
Снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T07:28
2023-11-28T07:28
радио "спутник в крыму"
николай волков
европа
европейский союз
мнения
история
великая отечественная война
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Депутаты Санкт-Петербурга ранее предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Соответствующую инициативу приняли на заседании заксобрания в октябре. Парламентарии подчеркнули, что для ее реализации необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".По мнению Волкова, "инициатива, безусловно, правильная". И все же следует еще попытаться "объяснить и настоять на том, чтобы эти памятники оставались на своих местах". Поскольку они там прежде всего – для самой Европы."В Финляндии, Германии, Чехии, Словакии и многих городах Европы стоят памятники советским – подчеркну – солдатам-освободителям. И нужно сделать все для того, чтобы финны, немцы понимали свою ответственность, которую должны были понести после Второй мировой войны: это не должно забываться. А для чего их уничтожают? Чтобы забыть", – сказал Волков.При этом такой борьбой с советскими монументами европейские политики в первую очередь "оскорбляют тех людей, которые участвовали в Нюрнбергском процессе, давали показания", заметил эксперт."Ведь эти были тоже европейцы, антифашисты, люди, которые понимали, что земля одна и она для всех, а их уничтожали. Вот их память тоже предана", – сказал Волков.Если сохранить памятники, несмотря на все усилия, все же не удастся, надо их забирать в Россию и устанавливать здесь, соглашается Волков. "И ни в коем случае не прощать такие акты вандализма", резюмирует он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире" Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами
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николай волков, европа, европейский союз, мнения, история, великая отечественная война, крым
В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники

В Крыму предложили создать аллеи памяти из снесенных на Западе советских монументов

07:28 28.11.2023
 
© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанкСнос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
Депутаты Санкт-Петербурга ранее предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Соответствующую инициативу приняли на заседании заксобрания в октябре. Парламентарии подчеркнули, что для ее реализации необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
По мнению Волкова, "инициатива, безусловно, правильная". И все же следует еще попытаться "объяснить и настоять на том, чтобы эти памятники оставались на своих местах". Поскольку они там прежде всего – для самой Европы.
"В Финляндии, Германии, Чехии, Словакии и многих городах Европы стоят памятники советским – подчеркну – солдатам-освободителям. И нужно сделать все для того, чтобы финны, немцы понимали свою ответственность, которую должны были понести после Второй мировой войны: это не должно забываться. А для чего их уничтожают? Чтобы забыть", – сказал Волков.
При этом такой борьбой с советскими монументами европейские политики в первую очередь "оскорбляют тех людей, которые участвовали в Нюрнбергском процессе, давали показания", заметил эксперт.
"Ведь эти были тоже европейцы, антифашисты, люди, которые понимали, что земля одна и она для всех, а их уничтожали. Вот их память тоже предана", – сказал Волков.
Если сохранить памятники, несмотря на все усилия, все же не удастся, надо их забирать в Россию и устанавливать здесь, соглашается Волков. "И ни в коем случае не прощать такие акты вандализма", резюмирует он.

"Я бы сделал аллею памяти великого подвига, который мы не забываем, а они забыли. А второе: чтобы мы всегда помнили полную неблагодарность западного, европейского мира. Помнили бессовестность по отношению к людям, которые отдали свою жизнь за правду и свободу", – заключил Волков.

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