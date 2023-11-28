https://crimea.ria.ru/20231128/v-krymu-podderzhali-ideyu-vyvozit-v-rf-snesennye-na-zapade-pamyatniki-1133021851.html

В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники

В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники - РИА Новости Крым, 28.11.2023

В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники

Снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T07:28

2023-11-28T07:28

2023-11-28T07:28

радио "спутник в крыму"

николай волков

европа

европейский союз

мнения

история

великая отечественная война

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Депутаты Санкт-Петербурга ранее предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Соответствующую инициативу приняли на заседании заксобрания в октябре. Парламентарии подчеркнули, что для ее реализации необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".По мнению Волкова, "инициатива, безусловно, правильная". И все же следует еще попытаться "объяснить и настоять на том, чтобы эти памятники оставались на своих местах". Поскольку они там прежде всего – для самой Европы."В Финляндии, Германии, Чехии, Словакии и многих городах Европы стоят памятники советским – подчеркну – солдатам-освободителям. И нужно сделать все для того, чтобы финны, немцы понимали свою ответственность, которую должны были понести после Второй мировой войны: это не должно забываться. А для чего их уничтожают? Чтобы забыть", – сказал Волков.При этом такой борьбой с советскими монументами европейские политики в первую очередь "оскорбляют тех людей, которые участвовали в Нюрнбергском процессе, давали показания", заметил эксперт."Ведь эти были тоже европейцы, антифашисты, люди, которые понимали, что земля одна и она для всех, а их уничтожали. Вот их память тоже предана", – сказал Волков.Если сохранить памятники, несмотря на все усилия, все же не удастся, надо их забирать в Россию и устанавливать здесь, соглашается Волков. "И ни в коем случае не прощать такие акты вандализма", резюмирует он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире" Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами

https://crimea.ria.ru/20231120/nyurnbergskiy-protsess-novye-smysly-v-starykh-faktakh--1132873978.html

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николай волков, европа, европейский союз, мнения, история, великая отечественная война, крым