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В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире" - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"
В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире" - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"
В столице Финляндии демонтирован памятник "Мир во всем мире", который был подарен стране Советским Союзом, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:02
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финляндия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. В столице Финляндии демонтирован памятник "Мир во всем мире", который был подарен стране Советским Союзом, пишет РИА Новости.По данным ресурса, местные власти объяснили демонтаж необходимостью реконструкции улицы Хаканиеменранта, где располагался монумент. Теперь на этом участке пройдут трамвайные пути. О том, будет ли памятник перенесен в другую локацию, не сообщается.Ранее власти Эстонии распорядились до конца года снести все памятники советским воинам на территории страны.6,5 метровая композиция "Мир во всем мире" подарена Хельсинки в 1990 году. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которая установлена в московском парке Дружбы на Ленинградском шоссе. В 2019 году "Мир во всем мире" уже хотели перенести, тогда новым местом его расположения рассматривали хельсинский сквер Ленина, но идея не нашла поддержки.
https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otkroyut-pamyatnik-shturmovavshemu-reykhstag-kombatu-1124042090.html
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финляндия, общество
В Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"

Власти Хельсинки демонтировали подаренный Советским Союзом памятник

12:02 08.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на город Хельсинки со стороны Финского залива
Вид на город Хельсинки со стороны Финского залива - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Александр Лыскин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. В столице Финляндии демонтирован памятник "Мир во всем мире", который был подарен стране Советским Союзом, пишет РИА Новости.
По данным ресурса, местные власти объяснили демонтаж необходимостью реконструкции улицы Хаканиеменранта, где располагался монумент. Теперь на этом участке пройдут трамвайные пути. О том, будет ли памятник перенесен в другую локацию, не сообщается.
Ранее власти Эстонии распорядились до конца года снести все памятники советским воинам на территории страны.
6,5 метровая композиция "Мир во всем мире" подарена Хельсинки в 1990 году. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которая установлена в московском парке Дружбы на Ленинградском шоссе. В 2019 году "Мир во всем мире" уже хотели перенести, тогда новым местом его расположения рассматривали хельсинский сквер Ленина, но идея не нашла поддержки.
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