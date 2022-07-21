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В Эстонии снесут все памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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В Эстонии снесут все памятники советским воинам
В Эстонии снесут все памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Эстонии снесут все памятники советским воинам
Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T16:58
2022-07-21T16:58
эстония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.По ее словам, решение по данному вопросу уже принято. В случаях, где речь идет о воинских захоронениях, останки перезахоронят. Задачу возложат на органы местного самоуправления. Также власти на местах будут решать, что дальше делать с демонтированными монументами."На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер страны на правительственной пресс-конференции.В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу добавил, что снос всех объектов должен завершиться до конца года.Ранее Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. В Следкоме РФ заявили, что такое решение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.
https://crimea.ria.ru/20220514/snos-pamyatnika-v-rige-popadaet-pod-statyu--sledkom-1123230159.html
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эстония, в мире
В Эстонии снесут все памятники советским воинам

Власти Эстонии распорядились до конца года снести все памятники советским воинам

16:58 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Цветы у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.
По ее словам, решение по данному вопросу уже принято. В случаях, где речь идет о воинских захоронениях, останки перезахоронят. Задачу возложат на органы местного самоуправления. Также власти на местах будут решать, что дальше делать с демонтированными монументами.
Цветы у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге. - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 11:13
Снос памятника в Риге попадает под статью — Следком
"На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер страны на правительственной пресс-конференции.
В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу добавил, что снос всех объектов должен завершиться до конца года.
Ранее Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. В Следкоме РФ заявили, что такое решение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.
 
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