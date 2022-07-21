https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html

В Эстонии снесут все памятники советским воинам

В Эстонии снесут все памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 21.07.2022

В Эстонии снесут все памятники советским воинам

Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T16:58

2022-07-21T16:58

2022-07-21T16:58

эстония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.По ее словам, решение по данному вопросу уже принято. В случаях, где речь идет о воинских захоронениях, останки перезахоронят. Задачу возложат на органы местного самоуправления. Также власти на местах будут решать, что дальше делать с демонтированными монументами."На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер страны на правительственной пресс-конференции.В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу добавил, что снос всех объектов должен завершиться до конца года.Ранее Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. В Следкоме РФ заявили, что такое решение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

https://crimea.ria.ru/20220514/snos-pamyatnika-v-rige-popadaet-pod-statyu--sledkom-1123230159.html

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