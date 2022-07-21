https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html
В Эстонии снесут все памятники советским воинам
В Эстонии снесут все памятники советским воинам - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Эстонии снесут все памятники советским воинам
Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T16:58
2022-07-21T16:58
2022-07-21T16:58
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123212181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d5aee16b62e270c34eb9153a12fd4b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.По ее словам, решение по данному вопросу уже принято. В случаях, где речь идет о воинских захоронениях, останки перезахоронят. Задачу возложат на органы местного самоуправления. Также власти на местах будут решать, что дальше делать с демонтированными монументами."На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер страны на правительственной пресс-конференции.В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу добавил, что снос всех объектов должен завершиться до конца года.Ранее Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. В Следкоме РФ заявили, что такое решение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.
https://crimea.ria.ru/20220514/snos-pamyatnika-v-rige-popadaet-pod-statyu--sledkom-1123230159.html
эстония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123212181_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_739e925306ad96168e7df0e364894184.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире
В Эстонии снесут все памятники советским воинам
Власти Эстонии распорядились до конца года снести все памятники советским воинам
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым.
Власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны, пишет
"Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.
По ее словам, решение по данному вопросу уже принято. В случаях, где речь идет о воинских захоронениях, останки перезахоронят. Задачу возложат на органы местного самоуправления. Также власти на местах будут решать, что дальше делать с демонтированными монументами.
"На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер страны на правительственной пресс-конференции.
В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу добавил, что снос всех объектов должен завершиться до конца года.
Ранее Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. В Следкоме РФ заявили, что такое решение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.