https://crimea.ria.ru/20231018/russkie-ne-voyuyut-s-pavshimi-kak-v-krymu-sledyat-za-inostrannymi-kladbischami-1132159284.html

Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами

Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами

К солдатам на последние квартирыКорабль привез из Англии цветы,Груз красных черепиц из Девоншира,Колючие терновые кусты. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T20:28

2023-10-18T20:28

2023-10-18T20:28

крымская война

крым

история

в мире

россия

севастополь

память

крым в истории: секреты, факты, фото

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132158580_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2a94ad4866cdba03627cacaa0c1934ed.jpg

К солдатам на последние квартирыКорабль привез из Англии цветы,Груз красных черепиц из Девоншира,Колючие терновые кусты.Солдатам на чужбине лучше спится,Когда холмы у них над головойОбложены английской черепицей,Обсажены английскою травой… Константин СимоновОни тысячами лежат в нашей, крымской, русской земле. Они пришли сюда с мечом, от меча и погибли. Мы вряд ли их уважаем, но точно, по русской традиции, жалеем. Русские не воюют с павшими.По всему Крыму разбросаны кладбища тех, кто пришел к нам "воевать русских варваров". Английское, турецкое, итальянское, французское кладбища периода Крымской войны. И еще одно крупное немецкое – Великой Отечественной. Большинство из этих кладбищ являются объектами культурного наследия регионального значения.Больше всего мемориальных кладбищ – в Севастополе: памятник англичанам, погибшим в Балаклавском сражении на Ялтинском шоссе и им же – участникам Инкерманской битвы. Еще один, тоже британцам, – в районе хутора Дергачи. И еще несколько других с одиночными и братскими могилами. Только в Дергачах упокоены 16 тысяч человек.Сотни надгробных крестов в СевастополеНа Каткартовом холме, например, по различным данным похоронено в индивидуальных и общих могилах до 23 тысяч рядовых и офицеров, а также несколько генералов британской армии. Это кладбище было создано на средства британской короны через 14 лет после Крымской войны. Российская империя не препятствовала облагораживанию места захоронения, уход за могилами велся на деньги иностранных государств, и в посольствах были ответственные за это лица.Количество французов, погибших во время Крымской войны в Крыму, до сих пор точно не известно. Называются данные от 45 до 95 тысяч человек. В конце 19 века Париж решил всех своих солдат с многочисленных маленьких кладбищ перезахоронить в одном месте, для этого специально купили 1 га земли и создали мемориал. До 30-х годов ХХ века из Франции и Италии для ухода за могилами передавали деньги.В Великую Отечественную войну итальянское кладбище на горе Гасфорта во время ожесточенных боев было разрушено практически полностью. Как и многие другие.При этом на кладбищах, рядом с английскими и французскими солдатами, подзахороненные в период обороны города-героя, легли бойцы Красной армии.В советский период порядок на иностранных кладбищах практически не поддерживался. Другое отношение стало к этим воинским мемориалам после распада СССР. С 1992 по 2014 год на территории полуострова работали организации, за средства зарубежных стран ухаживающие за мемориальными кладбищами иностранных солдат. За счет зарубежных государств активно велись реконструкция или восстановление мемориалов.Новый мемориал французам появился в 2002 году. Его открывали при участии французской делегации. Через два года обновили мемориал итальянцам. В 2004 году в Дергачах у Лабораторного шоссе на деньги Турции было отремонтировано кладбище турецким воинам, павшим в Крымской войне, в которой Османская империя потеряла в Крыму от 24 до 40 тысяч солдат и офицеров. На открытии присутствовала турецкая делегация во главе с командующим ВМС Турции адмиралом Орнеком. Мемориал Турецким воинам был открыт в один день с мемориалом британцам.Захоронения иностранных солдат есть и на территории Республики Крым. Так, в Бахчисарайском районе существует памятник офицерам 23-го Уэльского фузилерского полка на поле Альминского сражения у села Вилино. Это белый каменный саркофаг с надписью на английском языке — перечислены фамилии семи офицеров полка, погибших в битве при Альме 20 сентября 1854 года. За памятником ухаживает государство, из бюджета Бахчисарайского историко-культурного заповедника на его содержание выделяются средства, он охраняется законом. И является неотъемлемой частью мемориального объекта "Поле Альминского сражения", как и памятник на могиле английского капитана Уильяма Каста.Ненужные Европе могилыПосле 2014 года гуманитарный вопрос стал политическим. Иностранные государства забыли о своих солдатах, похороненных в крымской земле. Они стали не нужны собственным странам, несмотря на то, что эпизоды этой войны для Англии и Франции являются классическими примерами военной доблести, воспеты в живописи, литературе и кинематографе, в обязательном порядке изучаемы в школах.Теперь мемориалы охраняет российское государство, ухаживает за кладбищами в Севастополе служба похоронного дела – на деньги из бюджета ведется санитарная очистка от растений и мусора.Порядок поддерживают также волонтеры, жители соседних жилых кварталов, садовых товариществ. Но есть то, с чем они справиться не в силах – упавшие гранитные плиты, "поплывшие" от времени ступени… Помощи от иностранных государств в этой работе нет.Милость к павшимВ январе этого года Франция серьезно оскандалилась. Там на знаменитейшем кладбище Сент- Женевьев-де-Буа могилы захороненных русских оказались под угрозой сноса. И это не военные, пришедшие на землю захватчиками, а эмигранты. Причина была в том, что Франция на фоне политических распрей с Россией и санкций отказывалась принять плату за уход от нашего государства по причине "исключительного международного контекста".В Крыму тогда жестко отреагировали на происходящее."С одной стороны за этим стоит совершенно политический ход – наказать Россию. С другой – это ход, который обнажает их истинное лицо. Просто еще раз мы должны понимать, с кем имеем дело. Они в очередной раз пытаются нас вычеркнуть из истории. В ответ на такие вещи нельзя молчать, потому что речь идет о достоинстве нашей цивилизации, культуры", – добавила к сказанному историк Светлана Савченко. При этом во Франции хорошо знают, что в российском Крыму кладбища солдатам иностранных государств не являются предметом политических спекуляций или проявления вандализма. Французы могли в этом убедиться лично: президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани в 2015 с группой политиков побывавший в Крыму, поблагодарил власти Севастополя за поддержание могил французов в хорошем состоянии.Корреспонденты РИА Новости Крым объехали практически все из мемориальных кладбищ в Севастополе, увидели нескошенную траву, но нигде не встретили проявления варварства людей или примет осквернения захоронений: крымчане хорошо понимают строки стихотворения поэта-фронтовика Константина Симонова и мертвецам не мстят. А вот газета The Times несколько лет тому опубликовала статью, в которой утверждалось: "могилы британцев, погибших в Крымской войне, осквернены, захвачены и забыты". Но только в ней забыли упомянуть, что и сами британцы забыли про своих героев.В 2019 году на форуме "Таврида 5.0" вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что Россия заботится о захоронениях на территории страны и, если англичане обратятся, им будет оказано полное содействие. Прошло несколько лет, обращения так и не поступило.Русские могилыРусские могилы на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа – очередные, но не первые и, к сожалению, не последние, которые хотят стереть с лица земли. В СМИ регулярно появляются сообщения о том, как в Польше разбивают надгробия советских солдат, в Болгарии обливают их краской, в Мадриде рисуют свастики на могилах бойцов, принимавших участие в Гражданской войне. В Прибалтике мемориалы сносят, а останки красноармейцев в лучшем случае грубо перезахоранивают, а в обычном – ровняют экскаваторами. Украина – это особая история и свой особый счет.Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявлял, что в России появится цифровая платформа, реестр уничтоженных в недружественных странах памятников русских солдат. В основу положен портал РВИО "Место памяти", который содержит сведения о 90 тысячах различных памятников, расположенных как в России, так и за рубежом.С немецкой педантичностьюИсключением из правил стала Германия. Там, помня о том, какое горе принесли России, 3310 солдатских могил красноармейцев взяли под охрану закона. Уход за советскими воинскими захоронениями в Германии ведется в соответствии с межправительственным российско-германским Соглашением от 1992 года. В рамках этого документа Федеративная Республика Германия за счет собственных средств обеспечивает сохранность российских воинских захоронений и уход за ними в Германии. В ответ правительство Российской Федерации позволяет правительству ФРГ создавать на территории России компактные захоронения погибших на войне немцев. Такие есть под Волгоградом, Курском, Краснодаром, в Ленинградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях. Есть такое и в Крыму. В селе Гончарное, что между Ялтой и Севастополем.Строительством и последующим содержанием типового мемориального немецкого кладбища в Гончарном занималось немецкое общество "Фольксбунд" – государственный фонд, который ухаживает за немецкими захоронениями за пределами Германии.Сейчас здесь похоронено более 25 тысяч солдат вермахта – немцев, румын и итальянцев. И есть место еще для 15 тысяч. Сюда привозят обнаруженные останки и хоронят в окружении "своих". Так, чуть менее года назад при реставрации Ханского дворца в Бахчисарае были подняты из земли тела более 200 умерших в госпитале от ран немцев. Свой последний покой они нашли здесь.Правда, государственные органы европейских государств вот уже девятый год не принимают от крымских поисковиков информацию о своих погибших во время Великой Отечественной солдатах и офицерах. Они остаются неизвестными для своих родственников.При мемориале в Гончарном есть маленький музей. Странные чувства он вызывает у потомков солдат-победителей, но "мы никогда не мстили мертвецам".… В чужом краю его обидеть могут, И землю распахать, и гроб сломать. Вы слышите! Не смейте, ради бога! Об этом просят вас жена и мать!Напрасный страх. Уже дряхлеют датыНа памятниках дедам и отцам.Спокойно спят британские солдаты.Мы никогда не мстили мертвецам.16 октября 170 лет назад началась одна из важнейших для России и мира войн. Ее называли Восточной, "нулевой мировой", "первой технологической" и "последней джентельменской войной". Сейчас ее зовут Крымской, но битва за полуостров – лишь один из шести и самый большой ее эпизод. Война продолжалась с 1853 по 1856 годы. За это время весь мир узнал мужество и отвагу защитников России.О причинах и деталях конфликта, героизме российских солдат и важности событий тех дней для мировой истории – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перезахоронили останки французских солдатСевастополь предложил Великобритании перезахоронить британских солдат Крымской войныНайденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает

крым

россия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крымская война, крым, история, в мире, россия, севастополь, память, крым в истории: секреты, факты, фото, общество