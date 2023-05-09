Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
Посольство РФ: вандалы повредили барельеф на памятнике советским воинам в Австрии
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтактеВандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вене.
"Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в дипмиссии.
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтактеВандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтакте
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
Посольство РФ намерено незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями договора 1955 года.
Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.
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