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Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T13:48
2023-05-09T13:48
происшествия
в мире
день победы
78-я годовщина великой победы
новости
великая отечественная война
вторая мировая война
австрия
вандалы
осквернение памятников советским воинам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вене.Посольство РФ намерено незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями договора 1955 года.Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, в мире, день победы, 78-я годовщина великой победы, новости, великая отечественная война, вторая мировая война, австрия, вандалы, осквернение памятников советским воинам
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии

Посольство РФ: вандалы повредили барельеф на памятнике советским воинам в Австрии

13:48 09.05.2023
 
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтактеВандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вене.
"Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в дипмиссии.
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтактеВандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
© Фото: посольство России в Австрии в ВКонтакте
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (Нижняя Австрия)
Посольство РФ намерено незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями договора 1955 года.
Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.
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ПроисшествияВ миреДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыНовостиВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаАвстрияВандалыОсквернение памятников советским воинам
 
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