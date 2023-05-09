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Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии

Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T13:48

2023-05-09T13:48

2023-05-09T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее Нижняя Австрия, повредив барельеф на памятнике советскому солдату. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вене.Посольство РФ намерено незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями договора 1955 года.Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, день победы, 78-я годовщина великой победы, новости, великая отечественная война, вторая мировая война, австрия, вандалы, осквернение памятников советским воинам