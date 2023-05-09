https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otsenili-reshenie-zelenskogo-zamenit-den-pobedy-dnem-evropy-1128618845.html

В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"

В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы" - РИА Новости Крым, 09.05.2023

В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"

Решение руководства Украины объявить 9 мая "Днем Европы" вместо Дня Победы является очередным актом киевского режима по отречению от истории, чтобы сделать из... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T11:55

2023-05-09T11:55

2023-05-09T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Решение руководства Украины объявить 9 мая "Днем Европы" вместо Дня Победы является очередным актом киевского режима по отречению от истории, чтобы сделать из населения пушечное мясо. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов."Безусловно, они (украинские власти – ред.) хотят отречься от своей истории. Это целенаправленная политика, которая реализуется Западом на территории бывшей Украины. Чтобы сделать из народа население, нужно забрать у людей историю. На какое-то время им это удастся. Они забьют людям мозги, кинут их на передовую как пушечное мясо", - сказал Константинов журналистам.Однако, отметил он, "дерево не живет без корней", поэтому народу нужна история.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется "Днем Европы" вместо Дня Победы. Как заявил Зеленский, "День Европы" посвящен "историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм", и будет отмечаться ежегодно.Ранее 9 мая Украина праздновала День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. С 2015 года государственным праздником на Украине считается именно День памяти и примирения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230508/iuda-21-veka-v-mid-rf-vyskazalis-o-zelenskom-i-ego-ukaze-o-9-maya-1128611185.html

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