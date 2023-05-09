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В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы" - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"
В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы" - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"
Решение руководства Украины объявить 9 мая "Днем Европы" вместо Дня Победы является очередным актом киевского режима по отречению от истории, чтобы сделать из... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T11:55
2023-05-09T11:55
украина
владимир константинов
крым
в мире
великая отечественная война
вторая мировая война
история
общество
новости
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Решение руководства Украины объявить 9 мая "Днем Европы" вместо Дня Победы является очередным актом киевского режима по отречению от истории, чтобы сделать из населения пушечное мясо. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов."Безусловно, они (украинские власти – ред.) хотят отречься от своей истории. Это целенаправленная политика, которая реализуется Западом на территории бывшей Украины. Чтобы сделать из народа население, нужно забрать у людей историю. На какое-то время им это удастся. Они забьют людям мозги, кинут их на передовую как пушечное мясо", - сказал Константинов журналистам.Однако, отметил он, "дерево не живет без корней", поэтому народу нужна история.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется "Днем Европы" вместо Дня Победы. Как заявил Зеленский, "День Европы" посвящен "историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм", и будет отмечаться ежегодно.Ранее 9 мая Украина праздновала День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. С 2015 года государственным праздником на Украине считается именно День памяти и примирения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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украина, владимир константинов, крым, в мире, великая отечественная война, вторая мировая война, история, общество, новости, день победы, 78-я годовщина великой победы
В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"

Константинов об объявлении Зеленским "Дня Европы": они хотят отречься от своей истории

11:55 09.05.2023
 
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваПредседатель парламента Республики Крым Владимир Константинов
Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Решение руководства Украины объявить 9 мая "Днем Европы" вместо Дня Победы является очередным актом киевского режима по отречению от истории, чтобы сделать из населения пушечное мясо. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Безусловно, они (украинские власти – ред.) хотят отречься от своей истории. Это целенаправленная политика, которая реализуется Западом на территории бывшей Украины. Чтобы сделать из народа население, нужно забрать у людей историю. На какое-то время им это удастся. Они забьют людям мозги, кинут их на передовую как пушечное мясо", - сказал Константинов журналистам.
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Однако, отметил он, "дерево не живет без корней", поэтому народу нужна история.
"Великая Отечественная война — это история нашего народа, нашей Победы, наша сила для завтрашнего дня. Память о ней мы пронесем через поколения. К слову, в 1941 году именно страны Европы вторглись на территорию нашего Отечества. И были повержены нашим солдатом", - добавил глава Госсовета РК.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется "Днем Европы" вместо Дня Победы. Как заявил Зеленский, "День Европы" посвящен "историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм", и будет отмечаться ежегодно.
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