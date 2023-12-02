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Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины
Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины
В Крыму назвали маленьким подвигом отказ жителей двух сел в Ивано-Франковской области Украины сносить памятники времен Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T15:59
2023-12-02T15:59
эксклюзивы риа новости крым
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ивано-франковская область
в мире
история
великая отечественная война
осквернение памятников советским воинам
общество
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму назвали маленьким подвигом отказ жителей двух сел в Ивано-Франковской области Украины сносить памятники времен Великой Отечественной войны.В субботу директор областного музея "освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук заявил, что жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области не захотели убирать памятники односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он заявил, что у него произошел "разрыв шаблонов", ведь на табличках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*.При этом она называет возмущение украинского культурного деятеля вполне очевидными."Понятно, почему так выступил директор именно этого музея. Потому что директор музея, который носит имя Бандеры, – это другая сторона. Это потомки не тех людей, которые сражались с фашизмом, – это те, которые помогали фашистам в преступлениях, совершенных не только на территории Советского Союза, но и на территории Европы", - отметила Киселева.Борьба с памятниками продолжается на Украине не первый год. Накануне решением украинского минкульта из Реестра культурного наследия Украины были изъяты памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову, а также некоторые другие мемориалы, связанные с русской историей и культурой. Согласно этому постановлению, в Одессе уже решили убрать памятники Льву Толстому и Валерию Чкалову.В комментарии РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.Ранее депутаты Санкт-Петербурга предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Эту инициативу одобрили и в Крыму. Глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков предложил создавать вокруг них аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы. * Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым.В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятникиРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиВ Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
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украина, ивано-франковская область, в мире, история, великая отечественная война, осквернение памятников советским воинам, общество, наталья киселева, мнения, нацизм, неонацизм
Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины

В Крыму назвали "маленьким подвигом" отказ сносить советские памятники на западе Украины

15:59 02.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму назвали маленьким подвигом отказ жителей двух сел в Ивано-Франковской области Украины сносить памятники времен Великой Отечественной войны.
В субботу директор областного музея "освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук заявил, что жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области не захотели убирать памятники односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он заявил, что у него произошел "разрыв шаблонов", ведь на табличках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*.

"В нынешней Украине это редкий случай, потому что даже просто высказывания, не говоря уже о каких-то действиях людей, которые не соглашаются с нацистской политикой современной Украины, являются угрозой для их жизни. Поэтому это, можно сказать, такой маленький подвиг жителей этих двух сел", - сказала РИА Новости Крым руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.

При этом она называет возмущение украинского культурного деятеля вполне очевидными.
"Понятно, почему так выступил директор именно этого музея. Потому что директор музея, который носит имя Бандеры, – это другая сторона. Это потомки не тех людей, которые сражались с фашизмом, – это те, которые помогали фашистам в преступлениях, совершенных не только на территории Советского Союза, но и на территории Европы", - отметила Киселева.
Борьба с памятниками продолжается на Украине не первый год. Накануне решением украинского минкульта из Реестра культурного наследия Украины были изъяты памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову, а также некоторые другие мемориалы, связанные с русской историей и культурой. Согласно этому постановлению, в Одессе уже решили убрать памятники Льву Толстому и Валерию Чкалову.
В комментарии РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.
Ранее депутаты Санкт-Петербурга предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Эту инициативу одобрили и в Крыму. Глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков предложил создавать вокруг них аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы.
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