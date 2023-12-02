https://crimea.ria.ru/20231202/otkaz-snosit-sovetskie-pamyatniki--malenkiy-podvig-dlya-ukrainy-1133264821.html

Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины

Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины

В Крыму назвали маленьким подвигом отказ жителей двух сел в Ивано-Франковской области Украины сносить памятники времен Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T15:59

2023-12-02T15:59

2023-12-02T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму назвали маленьким подвигом отказ жителей двух сел в Ивано-Франковской области Украины сносить памятники времен Великой Отечественной войны.В субботу директор областного музея "освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук заявил, что жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области не захотели убирать памятники односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он заявил, что у него произошел "разрыв шаблонов", ведь на табличках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*.При этом она называет возмущение украинского культурного деятеля вполне очевидными."Понятно, почему так выступил директор именно этого музея. Потому что директор музея, который носит имя Бандеры, – это другая сторона. Это потомки не тех людей, которые сражались с фашизмом, – это те, которые помогали фашистам в преступлениях, совершенных не только на территории Советского Союза, но и на территории Европы", - отметила Киселева.Борьба с памятниками продолжается на Украине не первый год. Накануне решением украинского минкульта из Реестра культурного наследия Украины были изъяты памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову, а также некоторые другие мемориалы, связанные с русской историей и культурой. Согласно этому постановлению, в Одессе уже решили убрать памятники Льву Толстому и Валерию Чкалову.В комментарии РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.Ранее депутаты Санкт-Петербурга предложили вывозить в Россию советские памятники, снесенные в ряде стран за рубежом. Эту инициативу одобрили и в Крыму. Глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков предложил создавать вокруг них аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы. * Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым.В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятникиРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиВ Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР

https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html

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украина, ивано-франковская область, в мире, история, великая отечественная война, осквернение памятников советским воинам, общество, наталья киселева, мнения, нацизм, неонацизм