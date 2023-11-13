https://crimea.ria.ru/20231113/pamyatniki-tolstomu-i-chkalovu-uberut-s-ulits-odessy-1132762045.html

Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы

Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы

В Одессе хотят убрать с постаментов скульптуры Льва Толстого, Феликса Дзержинского, Валерия Чкалова и некоторых других деятелей, так или иначе связанных с... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T20:28

2023-11-13T20:28

2023-11-13T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе хотят убрать с постаментов скульптуры Льва Толстого, Феликса Дзержинского, Валерия Чкалова и некоторых других деятелей, так или иначе связанных с историей и культурой России. Такие рекомендации были приняты на заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.Памятники перечисленным деятелям, а также руководителю большевистского подполья Александру Хворостину и председателю Одесского губисполкома Андрею Иванову, решено "убрать из публичного пространства переносом в музейное пространство прошлого, которое будет создано".Монумент писателю Льву Толстому в Одессе был установлен в честь пятидесятилетия Октябрьской революции, о чем имеется соответствующее упоминание на тыльной стороне памятника. Комиссией рекомендовано не только убрать скульптуру с постамента, но и "нормировать" надпись.Русские ученые перестали быть русскимиНекоторые памятники русским ученым было решено оставить на улицах Одессы, поскольку их биография была так или иначе связана с этим городом. Но надписи на их постаментах будут приведены в соответствие с украинским законом, и из официального описания памятников исчезнет все, что так или иначе связано с их российским происхождением."Имя ученого, профессора Попова не связано с распространением и глорификацией российской имперской политики, поэтому памятник не подпадает под действие вышеупомянутых законов", - подвела итог историко-топонимическая комиссия.Такая же судьба постигла монумент русскому физиологу Ивану Павлову, а из описания памятника математику и механику Алексею Ляпунову исчезло упоминание о том, что он академик Петербургской академии наук.Знаменитая визитная карточка Одессы - Александровская колонна, установленная в 1891 году в Центральном парке культуры и отдыха, теперь будет называться "памятная колонна в честь заложения парка". С нее будут демонтированы "имперские символы" - царская корона и герб Российской империи.Памятники матросам броненосца "Потемкин"В Одессе два памятника, посвященных Потемкинскому восстанию, и оба установлены на Таможенной площади. Один из них - бюст Григория Вакуленчука, одного из организаторов восстания. Он был украинцем с Житомирщины, как и другой зачинщик мятежа Панас Матюшенко. Поэтому бюст было решено оставить в реестре, надписи на нем привести в соответствии с законом, а постамент снабдить QR-кодом с объяснением историков Одесского национального университета им. И. И. Мечникова."В то время на Черноморском флоте украинцы составляли подавляющее большинство (это были крестьяне из ближайших губерний), но среди матросов и низшего командного состава. Высший командный состав флота был преимущественно русским и враждебным к украинцам. Как отметил впоследствии Иван Багряный, "это было восстание украинской стихии, восстание крепостных князя Потемкина, потомков Самойла Кошки и всего украинского Запорожья", - объясняется в протоколе.Иван Багряный – украинский писатель националистического толка, член ОУН*, в годы Великой Отечественной войны в Ахтырке был редактором оккупационной газеты "Голос Охтырщины". В 1943 году бежал от наступающей Красной Армии в Германию, работал в ОУНовской* референтуре пропаганды.Монумент в честь восстания матросов на броненосце "Потемкин", установленный на той же площади, было рекомендовано оставить, поскольку восставшие члены экипажа не были большевиками.Рука дрогнула – памятники Пушкину и Воронцову оставят на улицах ОдессыПамятник поэту Александру Пушкину в Одессе стал одним из первых, установленных в Российской империи, и третьим памятником в городе. Скульптуру работы Жозефины Полонской установили в 1888 году на средства, собранные жителями города. Она находится на Приморском бульваре - это территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и поэтому монумент не может быть снесен по украинским законам, как бюст поэту на станции метро в Киеве.Памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади был установлен еще раньше – в 1863 году. Он стоит на пьедестале из крымского диорита и представляет исключительную художественную ценность. Его также было решено оставить, но из названия памятника уберут слово "князь" - чтобы ничего не напоминало о том, что губернатор Новороссийский был русским дворянином и служил российской короне.Все эти рекомендации, принятые историко-топонимической комиссией, связаны с последними изменениями, внесенными в Реестр культурного наследия Украины. Согласно новой редакции документа, в украинских городах теперь могут быть снесены памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову и некоторым другим деятелям. Окончательные решения о демонтаже памятников теперь могут принимать местные советы, к чему и готовятся в городском совете Одессы.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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