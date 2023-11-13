https://crimea.ria.ru/20231113/pamyatniki-tolstomu-i-chkalovu-uberut-s-ulits-odessy-1132762045.html
Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы
Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы
В Одессе хотят убрать с постаментов скульптуры Льва Толстого, Феликса Дзержинского, Валерия Чкалова и некоторых других деятелей, так или иначе связанных с... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T20:28
2023-11-13T20:28
2023-11-13T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе хотят убрать с постаментов скульптуры Льва Толстого, Феликса Дзержинского, Валерия Чкалова и некоторых других деятелей, так или иначе связанных с историей и культурой России. Такие рекомендации были приняты на заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.Памятники перечисленным деятелям, а также руководителю большевистского подполья Александру Хворостину и председателю Одесского губисполкома Андрею Иванову, решено "убрать из публичного пространства переносом в музейное пространство прошлого, которое будет создано".Монумент писателю Льву Толстому в Одессе был установлен в честь пятидесятилетия Октябрьской революции, о чем имеется соответствующее упоминание на тыльной стороне памятника. Комиссией рекомендовано не только убрать скульптуру с постамента, но и "нормировать" надпись.Русские ученые перестали быть русскимиНекоторые памятники русским ученым было решено оставить на улицах Одессы, поскольку их биография была так или иначе связана с этим городом. Но надписи на их постаментах будут приведены в соответствие с украинским законом, и из официального описания памятников исчезнет все, что так или иначе связано с их российским происхождением."Имя ученого, профессора Попова не связано с распространением и глорификацией российской имперской политики, поэтому памятник не подпадает под действие вышеупомянутых законов", - подвела итог историко-топонимическая комиссия.Такая же судьба постигла монумент русскому физиологу Ивану Павлову, а из описания памятника математику и механику Алексею Ляпунову исчезло упоминание о том, что он академик Петербургской академии наук.Знаменитая визитная карточка Одессы - Александровская колонна, установленная в 1891 году в Центральном парке культуры и отдыха, теперь будет называться "памятная колонна в честь заложения парка". С нее будут демонтированы "имперские символы" - царская корона и герб Российской империи.Памятники матросам броненосца "Потемкин"В Одессе два памятника, посвященных Потемкинскому восстанию, и оба установлены на Таможенной площади. Один из них - бюст Григория Вакуленчука, одного из организаторов восстания. Он был украинцем с Житомирщины, как и другой зачинщик мятежа Панас Матюшенко. Поэтому бюст было решено оставить в реестре, надписи на нем привести в соответствии с законом, а постамент снабдить QR-кодом с объяснением историков Одесского национального университета им. И. И. Мечникова."В то время на Черноморском флоте украинцы составляли подавляющее большинство (это были крестьяне из ближайших губерний), но среди матросов и низшего командного состава. Высший командный состав флота был преимущественно русским и враждебным к украинцам. Как отметил впоследствии Иван Багряный, "это было восстание украинской стихии, восстание крепостных князя Потемкина, потомков Самойла Кошки и всего украинского Запорожья", - объясняется в протоколе.Иван Багряный – украинский писатель националистического толка, член ОУН*, в годы Великой Отечественной войны в Ахтырке был редактором оккупационной газеты "Голос Охтырщины". В 1943 году бежал от наступающей Красной Армии в Германию, работал в ОУНовской* референтуре пропаганды.Монумент в честь восстания матросов на броненосце "Потемкин", установленный на той же площади, было рекомендовано оставить, поскольку восставшие члены экипажа не были большевиками.Рука дрогнула – памятники Пушкину и Воронцову оставят на улицах ОдессыПамятник поэту Александру Пушкину в Одессе стал одним из первых, установленных в Российской империи, и третьим памятником в городе. Скульптуру работы Жозефины Полонской установили в 1888 году на средства, собранные жителями города. Она находится на Приморском бульваре - это территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и поэтому монумент не может быть снесен по украинским законам, как бюст поэту на станции метро в Киеве.Памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади был установлен еще раньше – в 1863 году. Он стоит на пьедестале из крымского диорита и представляет исключительную художественную ценность. Его также было решено оставить, но из названия памятника уберут слово "князь" - чтобы ничего не напоминало о том, что губернатор Новороссийский был русским дворянином и служил российской короне.Все эти рекомендации, принятые историко-топонимической комиссией, связаны с последними изменениями, внесенными в Реестр культурного наследия Украины. Согласно новой редакции документа, в украинских городах теперь могут быть снесены памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову и некоторым другим деятелям. Окончательные решения о демонтаже памятников теперь могут принимать местные советы, к чему и готовятся в городском совете Одессы.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым.
В Одессе хотят убрать с постаментов скульптуры Льва Толстого, Феликса Дзержинского, Валерия Чкалова и некоторых других деятелей, так или иначе связанных с историей и культурой России. Такие рекомендации были приняты на заседании
историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.
Памятники перечисленным деятелям, а также руководителю большевистского подполья Александру Хворостину и председателю Одесского губисполкома Андрею Иванову, решено "убрать из публичного пространства переносом в музейное пространство прошлого, которое будет создано".
Монумент писателю Льву Толстому в Одессе был установлен в честь пятидесятилетия Октябрьской революции, о чем имеется соответствующее упоминание на тыльной стороне памятника. Комиссией рекомендовано не только убрать скульптуру с постамента, но и "нормировать" надпись.
Русские ученые перестали быть русскими
Некоторые памятники русским ученым было решено оставить на улицах Одессы, поскольку их биография была так или иначе связана с этим городом. Но надписи на их постаментах будут приведены в соответствие с украинским законом, и из официального описания памятников исчезнет все, что так или иначе связано с их российским происхождением.
Так, из описания памятника русскому изобретателю радио Александру Попову убрали слово "русский" и оставили просто "ученому-физику". От "декоммунизации" ученого спасло то, что он бывал в Одессе несколько раз, демонстрировал аппаратуру беспроводного телеграфа, по приглашению Морского министерства устанавливал радиосвязь на кораблях и проводил эксперимент по проведению телеграфа между Тендровской косой и Одессой.
"Имя ученого, профессора Попова не связано с распространением и глорификацией российской имперской политики, поэтому памятник не подпадает под действие вышеупомянутых законов", - подвела итог историко-топонимическая комиссия.
Такая же судьба постигла монумент русскому физиологу Ивану Павлову, а из описания памятника математику и механику Алексею Ляпунову исчезло упоминание о том, что он академик Петербургской академии наук.
Знаменитая визитная карточка Одессы - Александровская колонна, установленная в 1891 году в Центральном парке культуры и отдыха, теперь будет называться "памятная колонна в честь заложения парка". С нее будут демонтированы "имперские символы" - царская корона и герб Российской империи.
Памятники матросам броненосца "Потемкин"
В Одессе два памятника, посвященных Потемкинскому восстанию, и оба установлены на Таможенной площади. Один из них - бюст Григория Вакуленчука, одного из организаторов восстания. Он был украинцем с Житомирщины, как и другой зачинщик мятежа Панас Матюшенко. Поэтому бюст было решено оставить в реестре, надписи на нем привести в соответствии с законом, а постамент снабдить QR-кодом с объяснением историков Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.
"В то время на Черноморском флоте украинцы составляли подавляющее большинство (это были крестьяне из ближайших губерний), но среди матросов и низшего командного состава. Высший командный состав флота был преимущественно русским и враждебным к украинцам. Как отметил впоследствии Иван Багряный, "это было восстание украинской стихии, восстание крепостных князя Потемкина, потомков Самойла Кошки и всего украинского Запорожья", - объясняется в протоколе.
Иван Багряный – украинский писатель националистического толка, член ОУН*, в годы Великой Отечественной войны в Ахтырке был редактором оккупационной газеты "Голос Охтырщины". В 1943 году бежал от наступающей Красной Армии в Германию, работал в ОУНовской* референтуре пропаганды.
Монумент в честь восстания матросов на броненосце "Потемкин", установленный на той же площади, было рекомендовано оставить, поскольку восставшие члены экипажа не были большевиками.
"Советская власть узурпировала оценку тех событий, выдавая их за вспышку революционных настроений – первый вестник предстоящей "бури" 1917 года. На самом деле в современных учебниках истории Украины взгляд на события на броненосце "Потемкин" существенно изменен. Это был пример борьбы украинцев против цариата и национального угнетения", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте городской администрации Одессы.
Рука дрогнула – памятники Пушкину и Воронцову оставят на улицах Одессы
Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе стал одним из первых, установленных в Российской империи, и третьим памятником в городе. Скульптуру работы Жозефины Полонской установили в 1888 году на средства, собранные жителями города. Она находится на Приморском бульваре - это территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и поэтому монумент не может быть снесен по украинским законам, как бюст поэту на станции метро
в Киеве.
Памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади был установлен еще раньше – в 1863 году. Он стоит на пьедестале из крымского диорита и представляет исключительную художественную ценность. Его также было решено оставить, но из названия памятника уберут слово "князь" - чтобы ничего не напоминало о том, что губернатор Новороссийский был русским дворянином и служил российской короне.
Все эти рекомендации, принятые историко-топонимической комиссией, связаны с последними изменениями, внесенными в Реестр культурного наследия Украины
. Согласно новой редакции документа, в украинских городах теперь могут быть снесены памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову и некоторым другим деятелям. Окончательные решения о демонтаже памятников теперь могут принимать местные советы, к чему и готовятся в городском совете Одессы.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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