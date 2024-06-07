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Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак
Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак
В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T09:35
2024-06-07T09:35
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пмэф
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил Развожаев.Силы ПВО эффективно отражают попытки ударов. По словам губернатора, после принятых решений по усилению группировки войск, ситуация в городе спокойная. Воздушные тревоги в связи с ракетными атаками и ударами БПЛА в Севастополе объявляются регулярно. Враг пытается атаковать беспилотниками и Крым. В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.Черноморский флот регулярно проводит тренировки в Севастополе, чтобы эффективно отражать атаки врага. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПочему Украина усилила атаки на Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пмэф, новости крыма
Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак

На фоне ракетных атак ВСУ ситуация в Севастополе контролируемая – Развожаев

09:35 07.06.2024
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре", – сказал Развожаев РИА Новости.
Силы ПВО эффективно отражают попытки ударов. По словам губернатора, после принятых решений по усилению группировки войск, ситуация в городе спокойная.
"С учетом ракетных атак, периодических атак беспилотников и объявления воздушных тревог, есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе – такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", – сказал Развожаев.
Воздушные тревоги в связи с ракетными атаками и ударами БПЛА в Севастополе объявляются регулярно. Враг пытается атаковать беспилотниками и Крым. В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов.
29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
Черноморский флот регулярно проводит тренировки в Севастополе, чтобы эффективно отражать атаки врага.
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СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПМЭФНовости Крыма
 
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