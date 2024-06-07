https://crimea.ria.ru/20240607/razvozhaev-rasskazal-o-situatsii-v-sevastopole-posle-raketnykh-atak-1137927741.html

Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак

Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак

В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T09:35

2024-06-07T09:35

2024-06-07T09:35

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

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пмэф

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил Развожаев.Силы ПВО эффективно отражают попытки ударов. По словам губернатора, после принятых решений по усилению группировки войск, ситуация в городе спокойная. Воздушные тревоги в связи с ракетными атаками и ударами БПЛА в Севастополе объявляются регулярно. Враг пытается атаковать беспилотниками и Крым. В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.Черноморский флот регулярно проводит тренировки в Севастополе, чтобы эффективно отражать атаки врага. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПочему Украина усилила атаки на Крым

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пмэф, новости крыма