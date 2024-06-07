Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак
На фоне ракетных атак ВСУ ситуация в Севастополе контролируемая – Развожаев
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ обстановка напряженная, но спокойная и контролируемая. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре", – сказал Развожаев РИА Новости.
Силы ПВО эффективно отражают попытки ударов. По словам губернатора, после принятых решений по усилению группировки войск, ситуация в городе спокойная.
"С учетом ракетных атак, периодических атак беспилотников и объявления воздушных тревог, есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе – такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", – сказал Развожаев.
Воздушные тревоги в связи с ракетными атаками и ударами БПЛА в Севастополе объявляются регулярно. Враг пытается атаковать беспилотниками и Крым. В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов.
29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
Черноморский флот регулярно проводит тренировки в Севастополе, чтобы эффективно отражать атаки врага.
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