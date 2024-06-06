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В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину
В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину
Военные Черноморского флта проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. в городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T11:27
2024-06-06T11:27
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флта проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. в городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, в городе все спокойно.Военные Черноморского флота на этой неделе также проводили тренировки в Севастополе.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - МинобороныФлот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельбаЦели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину

Военные Черноморского флота в четверг учатся уничтожать диверсантов в Севастополе - власти

11:27 06.06.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флта проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. в городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, в городе все спокойно.
Военные Черноморского флота на этой неделе также проводили тренировки в Севастополе.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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