https://crimea.ria.ru/20240606/v-sevastopole-slyshny-zvuki-strelby-vlasti-obyasnili-prichinu-1137902062.html

В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину

В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В Севастополе слышны звуки стрельбы: власти объяснили причину

Военные Черноморского флта проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. в городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T11:27

2024-06-06T11:27

2024-06-06T11:27

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флта проводят тренировки по уничтожению диверсантов в Севастополе. в городе может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, в городе все спокойно.Военные Черноморского флота на этой неделе также проводили тренировки в Севастополе.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - МинобороныФлот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельбаЦели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны Белоусов

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма