https://crimea.ria.ru/20240724/agenta-sbu-budut-sudit-v-krymu-za-pokushenie-na-voennosluzhaschego-1139098394.html

Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

62-летний гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в покушении на военнослужащего Вооруженных сил РФ по заданию украинских спецслужб. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:35

2024-07-24T14:35

2024-07-24T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 62-летний гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в покушении на военнослужащего Вооруженных сил РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство. Также он арендовал квартиру в Джанкое, рядом с местом проживания будущей жертвы.В сентябре прошлого года злоумышленник установил на днище автомобиля военнослужащего взрывчатку и дистанционно привел ее в действие. Однако убить российского военного у него не вышло.Сотрудники УФСБ России по региону совместно с полицейскими установили личность преступника и задержали его. Помимо покушения на убийство общеопасным способом, мужчине также вменяется незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывного устройства.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.Накануне ФСБ сообщила о задержании в Мариуполе двух местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.В середине июля в Крыму задержали агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".10 июля ФСБ сообщила о предотвращении в Москве терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию военной разведки Украины. Задержан 30-летний гражданин России, который через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы"Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговораСклонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок

джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), задержание диверсантов и шпионов в крыму, происшествия, антитеррор, покушение, джанкой, джанкойский районный суд, новости крыма