https://crimea.ria.ru/20240717/bolee-10-obvinyaemykh-v-podgotovke-pokusheniya-na-aksenova-zhdut-prigovora-1138921973.html

Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора

Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор суда. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T09:04

2024-07-17T09:04

2024-07-17T09:20

крым

сергей аксенов

новости крыма

покушение на руководство республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор суда. Глава республики выразил уверенность, что все виновные обязательно понесут наказание.Ранее Аксенов сообщал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на него, все преступники задержаны. В июне 2024 года были вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР МО Украины, которые планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, в том числе покушения на высших должностных лиц республики. Южным военным судом они были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.В мае 2023 года ФСБ сообщила о предотвращенной серии терактов в Крыму. Их целями, по данным ведомства, были глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, а также глава Ялты Янина Павленко.Непосредственным организатором терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. В июле 2023 ФСБ сообщила о задержании мужчины, который планировал подорвать машину во время проезда кортежа главы Крыма. Как уточнили в силовом ведомстве, злоумышленника завербовали спецслужбы Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, покушение на руководство республики крым