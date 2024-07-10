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ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных - РИА Новости Крым, 10.07.2024
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных
ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T10:00
2024-07-10T10:00
2024-07-10T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Задержан 30-летний гражданин России, который, выполняя задание украинской военной разведки, через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. Он завернул их в подарочную упаковку и в адресе доставки указал адреса, по которым в Москве проживают российские военачальники, отметили в ФСБ.Со слов задержанного, в мае текущего года его завербовали представители киевского режима и он дал согласие исполнить их поручения и подготовить теракт за определенную плату.Взрывчатка должна была сработать после отчетов курьеров о доставке посылок по указанным адресам, добавили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере.Читайте также на РИА Новости Крым:Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срокСпецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, покушение, вооруженные силы россии, новости, безопасность, антитеррор
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военнослужащих Минобороны
10:00 10.07.2024 (обновлено: 10:18 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве", – говорится в релизе.
Задержан 30-летний гражданин России, который, выполняя задание украинской военной разведки, через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. Он завернул их в подарочную упаковку и в адресе доставки указал адреса, по которым в Москве проживают российские военачальники, отметили в ФСБ.
Со слов задержанного, в мае текущего года его завербовали представители киевского режима и он дал согласие исполнить их поручения и подготовить теракт за определенную плату.
Взрывчатка должна была сработать после отчетов курьеров о доставке посылок по указанным адресам, добавили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта
на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере.
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