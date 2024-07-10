https://crimea.ria.ru/20240710/pokushenie-na-trekh-vysokopostavlennykh-voennykh-v-moskve-predotvratila-fsb-1138730118.html

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных - РИА Новости Крым, 10.07.2024

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных

ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T10:00

2024-07-10T10:00

2024-07-10T10:18

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

министерство обороны рф

покушение

вооруженные силы россии

новости

безопасность

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Задержан 30-летний гражданин России, который, выполняя задание украинской военной разведки, через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. Он завернул их в подарочную упаковку и в адресе доставки указал адреса, по которым в Москве проживают российские военачальники, отметили в ФСБ.Со слов задержанного, в мае текущего года его завербовали представители киевского режима и он дал согласие исполнить их поручения и подготовить теракт за определенную плату.Взрывчатка должна была сработать после отчетов курьеров о доставке посылок по указанным адресам, добавили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере.Читайте также на РИА Новости Крым:Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срокСпецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, покушение, вооруженные силы россии, новости, безопасность, антитеррор