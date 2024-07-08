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Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3
Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T07:55
2024-07-08T08:41
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей силового ведомства.По данным ведомства, для угона самолета украинская военная разведка планировала завербовать российского военного летчика, предложив ему денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства. Летчика пытались также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине."Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павлом. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.От него также хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику.В ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам РФ нанести удары по аэродрому ВСУ "Озерное", добавили в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиДва агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), украина, нато, безопасность, вооруженные силы россии
Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 украинскими спецслужбами

07:55 08.07.2024 (обновлено: 08:41 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Федосеев / Перейти в фотобанкТу-22М3
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Федосеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей силового ведомства.
"ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для угона самолета украинская военная разведка планировала завербовать российского военного летчика, предложив ему денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства. Летчика пытались также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине.
"Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павлом. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.
От него также хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику.
В ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам РФ нанести удары по аэродрому ВСУ "Озерное", добавили в ФСБ.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Воздушно-космический силы (ВКС)УкраинаНАТОБезопасностьВооруженные силы России
 
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