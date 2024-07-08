https://crimea.ria.ru/20240708/spetssluzhby-ukrainy-popytalis-ugnat-rossiyskiy-bombardirovschik-tu-22m3-1138673757.html

Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3

Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T07:55

2024-07-08T07:55

2024-07-08T08:41

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

воздушно-космический силы (вкс)

украина

нато

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей силового ведомства.По данным ведомства, для угона самолета украинская военная разведка планировала завербовать российского военного летчика, предложив ему денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства. Летчика пытались также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине."Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павлом. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.От него также хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику.В ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам РФ нанести удары по аэродрому ВСУ "Озерное", добавили в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиДва агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), украина, нато, безопасность, вооруженные силы россии