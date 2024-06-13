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ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию - РИА Новости Крым, 13.06.2024
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:04
2024-06-13T15:04
2024-06-13T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.Силовики установили, что гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ.В ведомстве уточнили, что мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье – таким образом в Россию прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.Действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору, отметили в УФСБ.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, подчеркнули в ведомстве.Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пока нет осмысленной миграционной политики, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России.Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.13 июня сообщалось, что в Севастополе за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024" нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и МерзиеевИз Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, москва, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, происшествия
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
Незаконный канал въезда украинцев в Россию пресекла ФСБ
15:04 13.06.2024 (обновлено: 15:20 13.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.
Силовики установили, что гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ.
В ведомстве уточнили, что мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье – таким образом в Россию прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.
Действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору, отметили в УФСБ.
"Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, подчеркнули в ведомстве.
Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пока нет осмысленной миграционной политики
, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить
миграционную политику в России.
Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда
при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.
13 июня сообщалось
, что в Севастополе за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024" нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации.
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