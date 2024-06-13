https://crimea.ria.ru/20240613/nelegal-2024-v-sevastopole-vyyavili-desyatki-nezakonnykh-migrantov-1138079211.html

"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 13.06.2024

"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T13:16

2024-06-13T13:16

2024-06-13T13:16

севастополь

нелегальные мигранты

мигранты

умвд россии по севастополю

закон и право

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138078946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f880d976bae6168fba875528b1e97ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба полиции города по итогам первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024".По итогам рейда депортированы восемь мигрантов - въезд в страну им закрыт. Еще 25 человек ожидают выдворения, 13 из них - принудительно, с помещением в центры временного содержания иностранцев в других регионах, 12 – самостоятельно.Уточняется, что операция проводилась в Севастополе с 3 по 6 июня. Мероприятия продолжатся на регулярной основе.Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нетИзбиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердиктДве крымчанки фиктивно приютили мигрантов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма