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"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов
"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 13.06.2024
"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов
В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:16
2024-06-13T13:16
севастополь
нелегальные мигранты
мигранты
умвд россии по севастополю
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба полиции города по итогам первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024".По итогам рейда депортированы восемь мигрантов - въезд в страну им закрыт. Еще 25 человек ожидают выдворения, 13 из них - принудительно, с помещением в центры временного содержания иностранцев в других регионах, 12 – самостоятельно.Уточняется, что операция проводилась в Севастополе с 3 по 6 июня. Мероприятия продолжатся на регулярной основе.Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нетИзбиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердиктДве крымчанки фиктивно приютили мигрантов
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма
"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции - МВД

13:16 13.06.2024
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024"
В Севастополе полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия Нелегал-2024
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба полиции города по итогам первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024".
"В ходе рейда выявлено 140 административных правонарушений в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму 259 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
По итогам рейда депортированы восемь мигрантов - въезд в страну им закрыт. Еще 25 человек ожидают выдворения, 13 из них - принудительно, с помещением в центры временного содержания иностранцев в других регионах, 12 – самостоятельно.
Уточняется, что операция проводилась в Севастополе с 3 по 6 июня. Мероприятия продолжатся на регулярной основе.
Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.
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