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Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти
Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти
Теракты в Дагестане скорее всего были тщательно спланированы из-за рубежа. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на сессии Народного Собрания,... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T12:36
2024-06-25T12:36
дагестан
сергей меликов
теракт
антитеррор
махачкала
дербент
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Теракты в Дагестане скорее всего были тщательно спланированы из-за рубежа. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на сессии Народного Собрания, пишет РИА Новости.Глава Дагестана также сообщил, что в регионе проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов. По его словам, взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.Меликов отметил, что правоохранители выявляют связанных с ликвидированными боевиками людей, чтобы не допустить аналогичные факты.Ранее глава Дагестана заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.Глава минздрава региона Татьяна Беляева сообщила, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церквиРежим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
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дагестан, сергей меликов, теракт, антитеррор, махачкала, дербент, новости, происшествия
Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти

Теракты в Дагестане тщательно спланировали внешними и внутренними врагами – Меликов

12:36 25.06.2024
 
© Национальный антитеррористический комитет / Перейти в фотобанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Теракты в Дагестане скорее всего были тщательно спланированы из-за рубежа. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на сессии Народного Собрания, пишет РИА Новости.

"Теракты в регионе – тщательно спланированная акция, скорее всего, из-за рубежа. Произошедшее в воскресенье - это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает", - сказал Меликов.

Глава Дагестана также сообщил, что в регионе проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов. По его словам, взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.
Меликов отметил, что правоохранители выявляют связанных с ликвидированными боевиками людей, чтобы не допустить аналогичные факты.
Ранее глава Дагестана заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.
Глава минздрава региона Татьяна Беляева сообщила, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20.
В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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ДагестанСергей МеликовТерактАнтитеррорМахачкалаДербентНовостиПроисшествия
 
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