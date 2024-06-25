https://crimea.ria.ru/20240625/terakty-v-dagestane-mogli-splanirovat-iz-za-rubezha--vlasti-1138341896.html

Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти

Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти

Теракты в Дагестане скорее всего были тщательно спланированы из-за рубежа. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на сессии Народного Собрания,... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T12:36

2024-06-25T12:36

2024-06-25T12:36

дагестан

сергей меликов

теракт

антитеррор

махачкала

дербент

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138341734_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_8a41db95a8361d17818d5d1a7692e0f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Теракты в Дагестане скорее всего были тщательно спланированы из-за рубежа. Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов на сессии Народного Собрания, пишет РИА Новости.Глава Дагестана также сообщил, что в регионе проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов. По его словам, взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.Меликов отметил, что правоохранители выявляют связанных с ликвидированными боевиками людей, чтобы не допустить аналогичные факты.Ранее глава Дагестана заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.Глава минздрава региона Татьяна Беляева сообщила, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церквиРежим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

дагестан

махачкала

дербент

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, сергей меликов, теракт, антитеррор, махачкала, дербент, новости, происшествия