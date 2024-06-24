https://crimea.ria.ru/20240624/pogibshie-ot-teraktov-politseyskie-dostoyny-gosnagrad---glava-dagestana-1138328788.html

Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:47

дагестан

махачкала

дербент

происшествия

теракт

награды

общество

новости

сергей меликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви

дагестан

махачкала

дербент

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, махачкала, дербент, происшествия, теракт, награды, общество, новости, сергей меликов