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Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T16:31
2024-06-24T16:47
дагестан
махачкала
дербент
происшествия
теракт
награды
общество
новости
сергей меликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
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дагестан, махачкала, дербент, происшествия, теракт, награды, общество, новости, сергей меликов
Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

Погибшие в ходе терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

16:31 24.06.2024 (обновлено: 16:47 24.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.
"Они проявили себя также мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне СВО. Я считаю, что все они достойны представления к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан. С руководством силового блока мы, я думаю, эти вопросы решили", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.
В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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ДагестанМахачкалаДербентПроисшествияТерактНаградыОбществоНовостиСергей Меликов
 
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