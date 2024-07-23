https://crimea.ria.ru/20240723/vzryvchatka-iz-evropy-kto-zakazchik-teraktov-v-rf---veteran-alfy-1139072251.html

Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы"

Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы" - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы"

Теракты украинских спецслужб на территории российских регионов заказывает Запад, о чем свидетельствуют и последние сообщения ФСБ о пресечении каналов поставки... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T21:42

2024-07-23T21:42

2024-07-23T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. Теракты украинских спецслужб на территории российских регионов заказывает Запад, о чем свидетельствуют и последние сообщения ФСБ о пресечении каналов поставки взрывчатки из Европы. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил ветеран группы "Альфа" Андрей Попов.Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Европы, сообщал накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Взрывчатку и детонаторы отправляли в посылках из Италии и Германии в полостях автозапчастей."Руководители спецслужб Украины ориентированы на своих западных кураторов, которые могут им пообещать какое-то будущее после окончания СВО. Зеленский (лидер киевского режима, - ред.) им ничего обещать и исполнить не может - ни безопасности, ни безбедной жизни. Вот чем заняты руководители украинских спецслужб - они выполняют задачи западных кураторов", - убежден Попов.По его мнению, эти задачи заключаются в том, чтобы подойти к неизбежным переговорам с РФ с максимальным количеством козырей, чтобы выторговать хотя бы минимально приемлемые для себя условия.По словам Попова, взаимодействие меду спецслужбами России и Запада, в том числе Италии и Германии, по линии противодействия терроризму и другим угрозам ранее было налажено с двух сторон, и эта работа была эффективной. Однако после начала специальной военной операции западные спецслужбы сначала деградировали до попустительства работы террористических групп Зеленского, а теперь и вовсе подошли к стадии переправки."Но уже очевидно, что вся эта европейская пирамида рушится, а с ней предстанут перед ответом представители европейских спецслужб. Будет вопрос: это преступная халатность или злой умысел? Уже руководители спецслужб думают о своих должностях, о последствиях, которые будут", - говорит Попов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБВыходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в ЕссентукахЖитель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей попов, мнения, политика, коллективный запад, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт