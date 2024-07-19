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Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках
Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках
В Ессентуках задержан выходец из стран Центральной Азии, который готовился совершить теракт на автовокзале. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T10:09
2024-07-19T10:12
ессентуки
происшествия
антитеррор
теракт
терроризм
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Ессентуках задержан выходец из стран Центральной Азии, который готовился совершить теракт на автовокзале. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО). После совершения теракта он планировал сбежать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов."В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера", - добавили в ФСБ.По данному факту возбуждено дело по статье о теракте.Днем ранее специалисты ФСБ России по ДНР предотвратили теракт в Донецке. Там с поличным была задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась поджечь здание Петровского районного суда города за денежное вознаграждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен терактЖитель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористамФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
ессентуки, происшествия, антитеррор, теракт, терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости
Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках

В Ессентуках предотвратили теракт

10:09 19.07.2024 (обновлено: 10:12 19.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Ессентуках задержан выходец из стран Центральной Азии, который готовился совершить теракт на автовокзале. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
"Террорист провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже", - говорится в сообщении.
После совершения теракта он планировал сбежать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов.
"В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера", - добавили в ФСБ.
По данному факту возбуждено дело по статье о теракте.
Днем ранее специалисты ФСБ России по ДНР предотвратили теракт в Донецке. Там с поличным была задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась поджечь здание Петровского районного суда города за денежное вознаграждение.
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ЕссентукиПроисшествияАнтитеррорТерактТерроризмФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьНовости
 
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