https://crimea.ria.ru/20240719/vykhodets-iz-tsentralnoy-azii-khotel-vzorvat-avtovokzal-v-essentukakh-1138985667.html

Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках

Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Выходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в Ессентуках

В Ессентуках задержан выходец из стран Центральной Азии, который готовился совершить теракт на автовокзале. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T10:09

2024-07-19T10:09

2024-07-19T10:12

ессентуки

происшествия

антитеррор

теракт

терроризм

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Ессентуках задержан выходец из стран Центральной Азии, который готовился совершить теракт на автовокзале. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО). После совершения теракта он планировал сбежать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов."В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера", - добавили в ФСБ.По данному факту возбуждено дело по статье о теракте.Днем ранее специалисты ФСБ России по ДНР предотвратили теракт в Донецке. Там с поличным была задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась поджечь здание Петровского районного суда города за денежное вознаграждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен терактЖитель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористамФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ессентуки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ессентуки, происшествия, антитеррор, теракт, терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости