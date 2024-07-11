https://crimea.ria.ru/20240711/khotel-ubit-svyaschennika-i-podzhech-khram-v-adygee-predotvraschen-terakt-1138772420.html

Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт

Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт

ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое планировал осуществить выходец одной из центральноазиатских стран. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое планировал осуществить выходец одной из центральноазиатских стран. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.По данным ведомства, злоумышленник готовил нападение на православный храм в Майкопе, убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания.Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Подозреваемый планировал снимать теракт на видео и разместить ролик в интернете "в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления". После теракта он намеревался скрыться за рубежом.23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

республика адыгея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, республика адыгея, антитеррор