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Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое планировал осуществить выходец одной из центральноазиатских стран. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:43
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
республика адыгея
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое планировал осуществить выходец одной из центральноазиатских стран. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.По данным ведомства, злоумышленник готовил нападение на православный храм в Майкопе, убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания.Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Подозреваемый планировал снимать теракт на видео и разместить ролик в интернете "в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления". После теракта он намеревался скрыться за рубежом.23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, республика адыгея, антитеррор
Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт

Вооруженное нападение на храм в Адыгее планировал выходец из Центральной Азии – ФСБ

14:43 11.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое планировал осуществить выходец одной из центральноазиатских стран. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации, выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник готовил нападение на православный храм в Майкопе, убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания.
Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Подозреваемый планировал снимать теракт на видео и разместить ролик в интернете "в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления". После теракта он намеревался скрыться за рубежом.
"В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства", – добавили в ФСБ.
23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.
Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиПроисшествияРеспублика АдыгеяАнтитеррор
 
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