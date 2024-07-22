https://crimea.ria.ru/20240722/glava-ofisa-zelenskogo-mashovets-gotovil-terakt-v-krymu---fsb-1139040953.html
Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ
Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ
Глава офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки,... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:53
2024-07-22T09:53
2024-07-22T10:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ФСБ, взрывчатку и детонаторы отправляли в посылках из Италии и Германии. Взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей. Аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов силовики пресекли в Санкт-Петербурге. "По факту обнаружения средств террора следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ)", - сказано в сообщении. Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало, подчеркивает ведомство.Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях, сообщал ранее Центр общественных связей ФСБ. Также сообщалось о пресечении подготовки покушений на руководство Крыма. В том же году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, созданная под контролем западных кураторов и планировавшая совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих и силовиков, объектов энергетики и транспорта на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, теракт, россия, владимир зеленский
Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ
ФСБ: глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
09:53 22.07.2024 (обновлено: 10:16 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец", - сообщили в ФСБ.
По данным ФСБ, взрывчатку и детонаторы отправляли в посылках из Италии и Германии. Взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей.
Аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов силовики пресекли в Санкт-Петербурге.
"По факту обнаружения средств террора следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ)", - сказано в сообщении.
Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало, подчеркивает ведомство.
Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов,
в том числе на железной дороге и электроподстанциях, сообщал ранее Центр общественных связей ФСБ. Также сообщалось о пресечении подготовки покушений на руководство Крыма
. В том же году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб
, созданная под контролем западных кураторов и планировавшая совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих и силовиков, объектов энергетики и транспорта на полуострове.
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