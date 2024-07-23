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Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ
Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ
В Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Установлено, что в июне мужчины были завербованы через интернет куратором из украинских спецслужб. По его заданию за денежное вознаграждение злоумышленники планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети.К этому времени задержанные дали признательные показания, заведено уголовное дело по статье об организации теракта. В ведомстве подчеркивают, что целью планируемого теракта являлось разжигание межконфессиональной вражды на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБВыходец из Центральной Азии хотел взорвать автовокзал в ЕссентукахВ Донецке предотвратили теракт
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мариуполь, белгород, теракт, религия, новости, безопасность
Два украинских агента планировали теракт в мечети в Белгороде - ФСБ

Двое жителей Мариуполя планировали поджог мечети в Белгороде по заданию Украины - ФСБ

10:02 23.07.2024
 
© ФСБ России Задержание планировавших теракт в Белгороде
Задержание планировавших теракт в Белгороде
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл -РИА Новости Крым. В Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что в июне мужчины были завербованы через интернет куратором из украинских спецслужб. По его заданию за денежное вознаграждение злоумышленники планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети.
К этому времени задержанные дали признательные показания, заведено уголовное дело по статье об организации теракта. В ведомстве подчеркивают, что целью планируемого теракта являлось разжигание межконфессиональной вражды на территории России.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МариупольБелгородТерактРелигияНовостиБезопасность
 
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